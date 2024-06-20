Запаситесь вишнями этим летом, ведь они положительно влияют на здоровье.

Сезон вишни уже в самом разгаре. Эти ягоды не только вкусные, но и изрядно полезны для нашего тела. Диетологи призывают запастись вишнями этим летом, ведь они содержат источник разнообразных витаминов, сообщает Prevention.

Так, диетолог НБА и член консультативного совета по восстановлению Джессика Айзекс рассказала, что вишни являются прекрасным источником витамина С, кальция, железа, магния и калия. По ее словам, лучшая порция вишни в день - примерно один стакан ягод без косточек, четверть стакана сушеных вишен или же чуть более 200 граммов терпкого вишневого сока.

Чем вишни полезны для здоровья?

1. Помогает заснуть

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Исследование PubMed Central показало, если вы ищете природное средство от бессонницы, то терпкий вишневый сок или вишневый экстракт помогут вам в этом и сохранят спокойный сон. Ученый по вопросам питания и диетолог Стефани Нельсон объяснил, что это ощущается, потому что вишневый сок может влиять на уровень триптофана, серотонина и мелатонина, которые являются гормонами, отвечающими за сон.

2. Помогают бороться с воспалением

Исследования National Library of Medicine показывают, что употребление вишни может снизить воспалительные биомаркеры в вашем организме и помочь предотвратить хронические воспалительные заболевания, такие как диабет, артрит, рак и болезни сердца.

Кроме того, Нельсон говорит, что вишни содержат полифенолы, которые содержатся в растениях и обладают антиоксидантным действием. Это может защитить от повреждений и замедлить воспалительный процесс.

3. Берегут сердце здоровым

Эксперт Келли Притчетт рассказала, поскольку в вишнях много калия, они могут улучшить высокое кровяное давление, что положительно влияет на сердце. Кроме того, вишни являются одним из многих продуктов, которые могут снизить уровень холестерина. Еще одно исследование PubMed Central показывает, что продукты с высоким содержанием антоцианов (мощного антиоксиданта, который содержится в насыщенно окрашенных фруктах) снижают уровень холестерина.

4. Помогают похудеть

Нельсон сообщил, что вишня является надежным источником клетчатки в вашем рационе. Это может быть особенно полезно для тех, кто хочет похудеть, поскольку продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, могут способствовать сытости.

Кроме того, Келли Притчетт отмечает, что вишни являются продуктом с низким содержанием гликемии, то есть они могут помочь контролировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки. А это очень помогает избавиться от лишних килограммов.

5. Улучшают состояние кожи

В материале отмечается, что вишни содержат очень много витамина С, который необходим для производства коллагена, из которого состоит ваша кожа. Как известно, порция вишни может обеспечить 10 мг вещества - это примерно 11% вашей ежедневной потребности в витамине С.

6. Улучшают восстановление организма после физических тренировок

Когда вы испытываете повреждение мышц, связанное с физическими упражнениями, вишни могут помочь вам быстро восстановиться и уменьшить боль, которую вы испытываете, говорит Нельсон. Согласно исследованиям, терпкие вишни могут повысить эффективность упражнений на выносливость, увеличивая приток кислорода к мышцам.

7. Поддерживают здоровье мозга

Специалисты рассказывают, что терпкие вишни и вишневый сок содержат антиоксиданты и полифенолы, которые могут оказывать защитное действие на клетки головного мозга. Кроме того, антоциан, который присутствует в вишнях, может помочь улучшить работу мозга и зрения, а также улучшить память у взрослых.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть персики ежедневно. По словам экспертов, эти фрукты безусловно способствуют укреплению здоровья, снижению веса, здоровью сердца, пищеварению, иммунитету и защищают от таких проблем, как болезни сердца.

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