По словам эксперта, шумы, исходящие от ремней под капотом, являются признаком того, что их необходимо заменить.

Популярный автомобильный блоггер Крейг Грант с канала YouTube Scottish Car Clan предостерег водителей от совершения распространенной ошибки в обслуживании, которая может привести к дорогостоящему ремонту.

Он настойчиво рекомендует им не пытаться ремонтировать скрипящие ремни с помощью обезжиривающих средств, таких как WD40, пишет Daily Express.

"Многие совершают эту ошибку, не будьте одним из них. Это распыление обезжиривателя или чего-либо еще на скрипящие ремни. Если ремень скрипит, то его нужно заменить, потому что он, вероятно, проскальзывает, и это только усугубит проблему", - посоветовал он.

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Стоит отметить, что обычно на старых автомобилях ремень скрипит при запуске двигателя или увеличении оборотов. Это говорит о том, что он ослаблен или что есть неисправность в одном из компонентов автомобиля.

По словам эксперта, распыление обезжиривателя на ремень скорее всего, приведет к ухудшению состояния резинового компонента.

"Если резиновый ремень в автомобиле подвергается воздействию слишком большого количества обезжиривателя или любых других жидкостей на основе нефтепродуктов, они могут порваться, что приведет к остановке работы важных компонентов или, в случае с ремнем ГРМ, к полному отказу двигателя", - объяснил он.

По словам Гранта, шумы, исходящие от ремней под капотом, являются признаком того, что их необходимо заменить или что компонент, приводимый в движение ремнем, вышел из строя.

"У вас либо проблема с ремнем, и его нужно заменить, либо проблема с одним из устройств, которое приводит в движение ремень, и ее также необходимо устранить. Никогда не распыляйте эту штуку на скрипящие ремни!", - добавил эксперт.

Советы автомобильных экспертов

Скотти Килмер, который работает механиком уже более 50 лет, предложил водителям не бояться время от времени увеличивать обороты двигателя, заявляя, что многие современные двигатели рассчитаны на работу на высоких скоростях.

Хотя водителям обычно советуют переключать передачи на низких оборотах, где это возможно, чтобы улучшить экономию топлива и снизить выбросы, Скотти отметил, что бывают моменты, когда более резкое вождение может быть полезным.

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