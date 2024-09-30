Отмечается, что подержаннеы авто могут стать черной дырой, которая съест все ваши сбережения.

Принимая решение о приобретении авто, покупатели часто обращают внимание на цену, характеристики и дизайн. Однако необходимо учитывать проблемы, которые скрываются от наших глаз, из-за чего придется потратить в разы больше.

GOBankingRates поговорил с Крисом Пайлом, автомехаником и экспертом Just Answer. Он назвал авто, которые никогда не надо покупать.

Tesla

По мнению Car and Driver, Tesla "доказала, что электромобили могут быть популярными, сочетая выдающиеся характеристики и высокотехнологичные интерьеры с полезным запасом хода".

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Tesla может показаться прекрасной, пока не потребует ремонта. Пайл отметил, что стоимость затрат на эту машину перевешивает ее цену.

За ремонт Tesla придется заплатить в среднем 5 552 доллара, а это более 220 тысяч гривень. Отчасти это объясняется тем, что запчасти для этих авто уникальны и их трудно найти.

Rivian

Стоимость пикапа Rivian RIT 2025 года начинается от 71 000 долларов. Как и Tesla, Rivian - дорогой в ремонте автомобиль. Один владелец Rivian рассказал, что небольшая авария обошлась ему гораздо дороже, чем ожидалось. Из-за погнутой крышки бампера и вмятины на задней двери механикам пришлось разбирать заднюю часть пикапа, а ремонт занял 2,5 месяца.

"Первоначально страховая компания оценила ущерб примерно в 1600 долларов и прислала мне чек... Окончательный счет составил более 42 000 долларов!" - рассказал владелец авто.

Любой новый грузовик

Пайл не стал бы покупать ни один новый грузовик, включая Ford, Dodge, Chevy, Nissan или Toyota.

"Цены на легкие и тяжелые модели сильно завышены", - говорит Пайл. "За первые пять лет вы потеряете от 35 до 55 % стоимости авто в ценовом диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов. Лучше купить подержанный автомобиль, чтобы первый владелец взял убытки на себя".

По мнению Car and Driver, современные тяжелые грузовики - это "рабочие лошадки, роскошные автомобили, высокопроизводительные машины и комфортабельные круизеры". Однако компания CarEdge, занимающаяся онлайн-продажей авто, подсчитала, что, например, Ford F-350 Super Duty через пять лет обесценится на 36%, а его стоимость при перепродаже в течение пяти лет составит около 49 000 долларов. При этом предполагается, что первоначальная цена продажи составляет 76 350 долларов.

Jeep Renegade и Fiat 500

По словам Пайла, у Jeep Renegade и Fiat 500 одинаковое шасси. Он отметил, что эти авто требуют слишком частого ремонта.

Эксперты Edmunds оценил Jeep Renegade 2023 года на 6 баллов из 10 в плане стоимости.

"Renegade - один из самых дорогих автомобилей в своем классе", - считают авторы обзора Edmunds. "Это могло бы быть нормально, если бы вы получили много преимуществ за эту цену, но это не так. Качество сборки интерьера хорошее, но внутри нет ничего выдающегося, и кажется, что вы переплачиваете за грубый и неуклюжий стиль Jeep".

Fiat 500x 2023 года выпуска оказался немного лучше Jeep Renegade, получив 7 из 10 баллов от обозревателей Edmunds. Экспертам понравились "мягкие на ощупь материалы" и соответствующие цвету кузова панели, но они остались недовольны высоким ценником и "безвкусными аксессуарами".

Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники

Следующая группа автомобилей, которые Пайл не стал бы покупать, - это Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники.

"Трансмиссии с двойным сцеплением и CVT не выдерживают нагрузки", - сказал механик. "Как только они выходят из строя, вы сталкиваетесь с очень дорогим ремонтом, за который многие не возьмутся, поэтому приходится обращаться к официальному дилеру".

С 2012 года Ford Fiesta стал предметом многочисленных судебных разбирательств, поскольку автоконцерн знал о неисправности трансмиссии PowerShift и все равно продавал авто с ней. Владельцы сообщали о проблемах, даже после замены сцепления, выходных валов и трансмиссии.

Аналогичным образом, владельцы различных моделей Nissan в период с 2013 по 2018 год подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызывают "дрожь и задержки при разгоне, которые могут привести к авариям".

Jeep Grand Cherokee

Авторы обзора на сайте carparts.com оценили Jeep Grand Cherokee как средний автомобиль с точки зрения надежности.

"Он получил оценку надежности 3,5 из 5 от RepairPal и занял 15-е место среди 26 внедорожников среднего размера", - говорит эксперт Лиза Конан.

Пайл отметил, что не стал бы покупать Jeep Grand Cherokee, потому что он нуждается в дорогостоящем ремонте, детали преждевременно выходят из строя, а новый автомобиль слишком дорого стоит.

Ранее УНИАН писал, что американские эксперты назвали лучшие бюджетные авто.

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