Скотти рекомендует водителям, которые обычно ездят на более низких скоростях, заглянуть под крышку масляного бака на предмет следов воды.

Один из самых популярных YouTube-блогеров, посвященных автомобилям, дал водителям, путешествующим на короткие расстояния, полезный совет, который может помочь предотвратить дорогостоящие поломки.

Скотти Килмер работает механиком уже более 50 лет и регулярно публикует видео, в которых делится советами по сокращению расходов на обслуживание автомобиля и предотвращению повреждений, пишет

В недавнем видео Скотти предлагает водителям не бояться время от времени увеличивать обороты двигателя, заявляя, что многие современные двигатели рассчитаны на работу на высоких скоростях.

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"Я покажу вам, почему езда на более высокой скорости часто полезна для вашего автомобиля. Неважно, владеете ли вы скромной Toyota Matrix или Lexus, современные двигатели созданы для работы на более высоких скоростях, чтобы тренироваться. Если вы едете со скоростью не более 30 миль в час, ваш двигатель может засориться углеродистыми отложениями. Когда вы едете на скоростях шоссе, бензин, который на самом деле является хорошим растворителем, может на самом деле очищать клапаны и поршневые кольца во время движения", - объяснил он.

Хотя водителям обычно советуют переключать передачи на низких оборотах, где это возможно, чтобы улучшить экономию топлива и снизить выбросы, Скотти отметил, что бывают моменты, когда более резкое вождение может быть полезным.

Поскольку большинство современных двигателей способны работать на гораздо более высоких оборотах, слишком раннее переключение передач может со временем привести к образованию нагара на компонентах.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что водители столкнутся с потерей мощности, ухудшением экономии топлива и неисправностями, вызванными ограниченным потоком воздуха, такими как дополнительная остановка двигателя и пропуски зажигания.

Позже в видео Скотти рекомендует водителям, которые обычно ездят на более низких скоростях, заглянуть под крышку масляного бака на предмет следов воды.

"Теперь, если вы снимите крышку масляного бака и вместо масла увидите белую пенистую массу, это означает, что в масле конденсат воды. Когда вы едете на более высокой скорости в течение часа или больше, двигатель нагревается настолько, что вода фактически испаряется, и она уходит. Это может быть неполиткорректно, но это известно как "итальянская настройка". Так что езда на машине на большой скорости по шоссе — это хорошо, просто не вините меня, если вы получите штраф за превышение скорости", - продолжил он.

Советы Скотти Килмера

Один из самых популярных механиков YouTube рассказал водителям, как избежать простой ошибки, которая может привести к серьезным проблемам под капотом.

В одном из своих последних видеороликов Скотти предлагает водителям всегда выбирать правильную охлаждающую жидкость для своего автомобиля, заявляя, что существует два основных типа.

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