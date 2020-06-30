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Самое милое видео дня: пес из приюта обнял журналиста и покорил его сердце

18:12, 30 июня 2020
Курьёзы
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Пес сильно прижался к ноге журналиста / скриншот из видео

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На видео очевидцев, которые засняли встречу мужчины и пса из приюта, обратил внимание сайт Bored Panda.

Как только журналист зашел в приют, к нему подошла одна из собак и обняла его. Репортер не ожидал такого теплого приема и сначала даже не знал, как реагировать, но не растерялся и начал гладить пса в ответ. После этого пес еще сильнее прижался к ноге журналиста.

В результате мужчина не смог устоять перед таким теплым приемом и забрал себе собаку.

Как сообщал УНИАН, мексиканец послал своего пса во время карантина в магазин за чипсами.

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