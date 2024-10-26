В течение дня коты преимущественно спят, поэтому выбирают себе разные места для этого занятия.

Коты проводят во сне в среднем 15 часов в сутки, а иногда и до 20 часов. Это свидетельствует о том, что эти животные могут не спать всего 4 часа в день. Поэтому люди интересуются, какие у котов любимые места для сна и нравится ли им спать на подушках, пишет catster.

В издании рассказали, что коты очень любят спать на подушках, однако они могут отдать предпочтение кошачьему дереву или же мягкому одеялу.

Известно, что многие люди, которые имеют домашних животных, любят спать вместе со своими любимцами. Исследование показало, что 65% хозяев делили кровать со своими любимцами, а 23% владельцев кошек делили подушки. Именно чувство любви и ощущение комфорта испытывали люди, когда делили кровать со своими котиками.

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Почему коты так любят спать на подушках?

Эксперты отмечают, что коты любят спать на подушках своих хозяев из-за тепла, которое они ищут везде. Поэтому неудивительно, что им нравятся теплые и уютные подушки, особенно когда на них лежите вы или когда вы с нее недавно встали.

Также для кошек подушка является прекрасным местом для хороших объятий. Кроме того, подушки сильно пахнут нами, поэтому они чувствуют определенный уровень безопасности и комфорта.

"Если вас нет дома, подушка будет пахнуть вами и может стать источником комфорта, если ваш кот испытывает стресс или беспокойство. Еще лучше, если вы все еще лежите на подушке, ваш кот может прижаться к вам, чтобы получить немного защиты", - отмечают в материале.

В свою очередь коты любят быть хозяевами в доме. Иногда они могут показывать это, когда спят рядом с вашей головой, это свидетельствует о том, что они хотят быть главными для вас.

Стоит ли запрещать коту спать на вашей подушке?

Несмотря на то, что спать вместе с котиком является успокаивающим процессом, эти животные могут быть очень активным ночью, особенно на рассвете, поэтому вы рискуете прервать свой сон, что не очень хорошо скажется на вашем здоровье.

Также есть вопрос о гигиене, ведь коты любят лазить в разных местах, которые являются не очень чистыми, поэтому могут переносить всю грязь на своих лапах.

Как сделать так, чтобы кот не ложился на вашу подушку

Самое простое решение - это держать дверь вашей спальни закрытой, однако есть и другие варианты, если это невозможно.

"Если вы можете закрыть дверь, но не хотите, чтобы ваш кот царапал ее, вы можете положить скотч или фольгу вдоль нижней и боковых сторон двери или на пол перед ней", - советуют в издании.

Также вы можете приобрести для кота собственную подушку или лежат и сделать его как можно более привлекательным. Также можете добавить к подушке грелку или положить ее возле батареи, что привлечет внимание кота. Кроме того, попробуйте поиграть с котиком перед сном, таким образом он быстрее устанет.

"Когда кот залезает на вашу подушку, твердо скажите "нет", но мягко отведите его от нее. Если вы позволите, кот просто продолжит ложиться на вашу подушку", - подытожили в публикации.

Другие интересные факты о котах

Также эксперты ответили, узнают ли коты своих хозяев. По их словам, после того, как вы проведете немного времени со своим котом, то станет понятно, что он не только знает вас, но и отдает вам предпочтение.

Кроме того, эксперт рассказал, едят ли кошки мышей. Он предупредил, если ваша кошка все-таки проглотила мышь, необходимо внимательно следить за ее поведением в последующие дни.

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