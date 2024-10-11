Она также дала советы, которые помогут отучить животное от такого поведения.

Владельцы котов часто имеют в галерее ряд снимков, на которых пушистые любимцы разлеглись прямо на клавиатуре, "поставив на паузу" их работу.

Daily Paws спросили о причинах такого поведения у сертифицированного консультанта по вопросам поведения животных Эми Шоджай. По ее словам, у безумной любви котов к клавиатурам есть несколько вероятных объяснений.

Уютное место для отдыха

Шоджай говорит, что котов часто привлекает тепло электроники, поэтому они могут улечься на ноутбук, чтобы комфортно поспать:

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"И если вы держите ноутбук на коленях, ваша кошка может поверить (справедливо!), что колени принадлежат ей!".

Желание привлечь внимание

Согласно ряду исследований, кошки любят своих хозяев, поэтому такое поведение может свидетельствовать о желании находиться рядом и получать ласку.

В то же время специалистка предупреждает, что животные умны и могут манипулировать людьми: "Например, если вы наполняете миску едой или бросаете игрушку, чтобы побудить кота покинуть ваш компьютер, он научится использовать такое поведение в будущем".

Охотничьи инстинкты

По словам Шоджай, поведение сконцентрированного на работе человека и стук клавиатуры могут напоминать котам звуки и изображения движущейся добычи. В то же время некоторые животные могут рассматривать это как игру.

Кроме того, коты любят рутину, поэтому могут приходить к вам каждый раз, когда вы садитесь работать или учиться за компьютером.

Как отучить кота от клавиатуры?

Если вы волнуетесь за безопасность пушистика и не хотите, чтобы его шерсть застревала в клавиатуре, то можете воспользоваться простыми советами Шоджай. По ее словам, эту проблему можно решить с помощью позитивных сигналов и приемов подкрепления.

Поиграйте с кошкой, прежде чем сесть за компьютер. Создайте для животного интересную среду, которая будет отвлекать его в ваше рабочее время. "Может помочь коробка, наполненная листьями, или кормушка за окном. Сделайте это перед работой, иначе кот может подумать, что его вознаграждают за отдых на клавиатуре", - советует женщина. Установите рядом с рабочим столом место для отдыха, которое будет для более привлекательным, чем клавиатура. Например, коробка с пушистым одеялом, кошачье дерево или полка с подогревом.

Другие интересные факты о котах

Ранее специалист по поведению кошек Микель Дельгадо объяснил, почему животные издают странные звуки, которые называют скрежетом.

А сертифицированный ветеринарный бихевиорист Карен Суэда рассказала о причинах, по которым коты не любят закрытые двери.

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