Специалист по поведению кошек рассказал о том, все ли кошки умеют охотиться на мышей и есть грызунов, а также о том, что делать в таком случае.

Практически все время мы живем с мыслью, что кошки являются прекрасными охотниками на мышей. Однако действительно ли все они едят грызунов? Об этом рассказал специалист по поведению кошек Ро Делроуз из чикагского центра Feline Fab, пишет Daily Paws.

Он помог узнать о реальных отношениях между кошками и мышами, а также о том, действительно ли кошки охотятся и едят маленьких грызунов, и, исходя из этого, можно ли решить проблему мышей в помещении, если завести в нем пушистика. Делроуз рассказал, что на фермах люди часто заводят котов, чтобы ловить мышей и крыс.

Как сообщается, охотничьи инстинкты есть у каждой кошки, независимо от того, живет ли она в доме или на улице. Для них охота - это игра, одно из любимых развлечений:

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"С точки зрения кошки, [охота] - это в основном развлечение. Интересно то, что у кошек не обязательно есть инстинкт убийцы; у них есть инстинкт ловли. Скорее всего, они не станут убивать [мышь] специально".

Однако иногда, как заявляет эксперт, кошка может убить и съесть мышь, особенно если раньше она жила на улице и должна была сама добывать себе пищу. Он добавляет, что, если ваша кошка все-таки проглотила мышь, нужно внимательно следить за ее поведением в следующие дни.

Редактор журнала Daily Paws по вопросам здоровья и поведения домашних животных Дженна Стреговски заявляет:

"Хотя для кошек совершенно нормально есть мышей и других грызунов, это не лишено риска. К потенциальным опасностям относятся патогенные микроорганизмы (например, бактерии), паразиты, пестициды, а также травмы, полученные при поедании костей и крупных кусков хрящей".

Если есть подозрение на то, что кошка съела мышь, нужно наблюдать за тем, проявляется ли рвота, диарея, вялость, бледность десен и так далее. Эксперты сообщают, что всем кошкам необходима регулярная профилактика от паразитов, но особенно важно это для кошек, которые охотятся на других животных.

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