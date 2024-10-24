Коты могут познавать окружающую среду с помощью своих органов чувств.

Людям известно, что коты узнают своих хозяев. Когда вы приходите домой с работы, то уверены, что ваш домашний любимец сразу прибежит к вам и начнет прижиматься всем телом, в то же время с другими людьми он так себя может не вести, пишет catster. Однако возникает вопрос, замечают ли они нас больше, чем кого-то другого и знают ли они, что принадлежат тому или иному хозяину?

В издании отметили, что после того, как вы проведете немного времени со своим котом, то станет понятно, что он не только знает вас, но и отдает вам предпочтение. В частности коты могут узнавать нас с помощью пяти органов чувств, которые есть у людей.

Зрение

Коты не так реагируют на эмоции человека и выражение лица, как собаки, однако это не значит, что они не могут их понимать.

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"Одно исследование показало, что кошки способны распознавать выражение лица и лучше реагируют на своих хозяев, чем на незнакомцев. Они также могут реагировать на социальные сигналы, например, следить за вашим взглядом", - рассказывают в catster.

Обоняние

Авторы материала отметили, что обоняние у кошек в 14 раз лучше человеческого. Они могут быть очень чувствительными к изменениям в окружающей среде из-за своих обостренных органов чувств.

"Мы постоянно передаем информацию нашим котам с помощью одного лишь запаха, даже не осознавая этого! У котов может быть до 200 миллионов обонятельных рецепторов, которые напрямую связаны с памятью. Коты используют это обоняние, чтобы идентифицировать вас. Они могут ассоциировать ваш запах с определенными чувствами", - рассказывают в издании.

Также исследование доказало, что коты могут распознавать и реагировать на эмоциональные хемосигналы, а это показывает, что ваш кот может понимать, когда вы счастливы или напуганы по вашему запаху.

Звук

Кроме того, исследование 2013 года показало, что коты могут распознавать голос своего хозяина, ведь он хорошо ему знаком. Однако даже темп ваших шагов или звук ног на полу могут помочь коту узнать вас.

"Ваш кот может узнать свое имя и, возможно, несколько других знакомых слов. Общение происходит в двух направлениях, поскольку коты используют вокализацию, чтобы взаимодействовать с вами", - добавили в материале.

Дневные рутины

Коты хорошо знают распорядок дня своих хозяев. Вероятно, они не умеют определять время, но у них все равно есть представление о планах людей. Они просыпаются в 5 утра, чтобы поесть и знают, что вы вернетесь домой в 18:00.

Как долго кошки помнят людей?

Коты могут иметь кратковременную и долговременную память. Если вы долго живете с котиком, то, скорее всего, он будет помнить вас всю жизнь.

Однако печальным является тот факт, если вы берете взрослого кота, то он может скучать и даже искать свою старую семью в течение месяцев.

"Однако, как и мы, коты с возрастом теряют способность хорошо запоминать. Снижение когнитивных способностей обычно происходит у котов старшего возраста, причем 50% котов старше 15 лет подвержены этому", - подчеркнули в catster.

Другие интересности о котах

Ранее исследователь поведения животных Петер Понграц из Венгерского университета доказал, что коты ведут себя, как жидкость. Ученые считают, что в этом вопросе важным фактором является способность котов осознавать невероятную гибкость собственного тела.

Также эксперт рассказал, едят ли коты мышей. По его словам, если ваша кошка все-таки проглотила мышь, нужно внимательно следить за ее поведением в последующие дни, ведь это может быть опасно.

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