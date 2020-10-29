Житель США рассказал, как он по ошибке сходил на свидание с геем.
Читайте такжеВ Великобритании гей притворился женщиной на собственной свадьбе (фото)Свою курьезную историю он опубликовал на Reddit.
По его словам, в середине октября он впервые пришел в фитнес-клуб и познакомился там с мужчиной, который помог ему освоиться в зале. В ходе беседы они обсудили открытие ресторана и решили в него сходить.
«Ужин прошел просто отлично, мы прекрасно провели время», - вспомнил автор публикации.
В конце вечера новый знакомый пользователя предложил оплатить ужин «раз уж он позвал его на свидание». Выяснилось, что друг, которого мужчина встретил в фитнес-клубе, гей. Это несколько шокировало мужчину.
«Мы от души посмеялись над неловкой ситуацией и остались друзьями. На следующей неделе мы снова сходим куда-нибудь вместе, теперь уже в качестве приятелей», - добавил он.
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