Одна женщина вызвала службу защиты животных, чтобы та забрала странное существо и спасла жильцов дома.

Обычный круассан, застрявший в ветках дерева, несколько дней держал в страхе людей в польском Кракове: жители одного из домов приняли его за странное животное.

Историю об этом рассказало Краковское общество защиты животных на своей странице в Facebook.

Им позвонила женщина, которая попросила снять с дерева возле многоквартирного дома некое существо.

"Придите и заберите его! ... Оно уже два дня сидит на дереве напротив! Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно проникнет к ним домой", - рассказала жительница.

Инспектор попытался выяснить, что это за создание, спросив, не может ли это быть птица. Дама сказала, что оно "коричневое, сидит на дереве" и что это "лагун". Инспектор не сразу понял, о чем идет речь, однако выяснилось, что женщина просто не смогла вспомнить слово "игуана".

"Да, игуана! Она уже два дня сидит, и все ее боятся! Итак, когда вы приедете за ней?" - Сказала звонившая.

В организации подумали, что, возможно, игуана была домашним питомцем, которого выбросили. Однако было непонятно, как ящерица смогла бы прожить двое суток на улице при слишком низких для себя температурах. Инспекторы предположили, что может, она сидит там неподвижно на дереве, потому что уже умерла.

Читайте такжеИндийская фабрика делала матрасы из грязных медицинских масок (фото)Но на месте работники организации не увидели "ни игуану, ни лагуна". Тогда они позвонили вызывающей их женщине и спросили, сидит ли еще игуана на своем месте. Та ответила, что да, сидит.

В итоге обойдя местность и внимательно осмотрев деревья, инспекторы обнаружили застрявший в ветках сирени коричневый круассан. Вероятно, местные жители выбросили его из окна, чтобы покормить птиц.

Инспекторы, тем не менее, к инциденту отнеслись спокойно.

"Всегда стоит сообщать, если вас что-то беспокоит. Лучше проверить и приятно разочароваться, иногда (к сожалению, очень редко) посмеяться, чем ничего не сделать - иначе это может привести к трагедии", - отметили в организации.

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Перевод: Катерина Комолова