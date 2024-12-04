Этот вариант такой же полезный, но гораздо более привлекательный в плане вкуса.

Творог имеет заслуженную репутацию одного из самых полезных молочных продуктов, и важного источника белка. Однако, как утверждается в статье EatingWell, рецензированной диетологом Энни Нгуен, существует альтернативный вариант, такой же полезный, но гораздо более привлекательный в плане вкуса - сыр рикотта.

Отличительной чертой рикотты является то, что она готовится из сыворотки, которую кипятят и процеживают, чтобы сделать мягкий, пастообразный сыр. Рикотта имеет более гладкую, кремовую текстуру и меньше соли, чем другие виды сыра. В то же время рикотта более калорийна из-за более высокого содержания жира: полстакана рикотты из цельного молока содержит около 200 калорий и 14 граммов жира (9 из которых насыщенные) по сравнению со 110 калориями и 5 граммами жира в твороге. Но они имеют схожее количество белка: 10 граммов для рикотты против 12,5 граммов для творога. Рикотта также содержит значительно меньше натрия, меньше сахара и больше кальция, чем творог.

Вы можете немного снизить количество жира и калорий, выбрав частично обезжиренную или обезжиренную рикотту.

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Однако обратите внимание, что последние исследования связывают употребление жирных молочных продуктов со снижением веса, возможно, потому, что дополнительный жир помогает дольше сохранять чувство сытости. Новые исследования также показывают, что цельные молочные продукты могут не оказывать отрицательного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы, как считалось ранее. Так что вариант с обезжиренной рикоттой – не обязателен.

Кроме того, по сравнению с другими закусками с высоким содержанием белка, такими как арахисовое масло или сваренные вкрутую яйца, рикотта содержит немного меньше насыщенных жиров.

Как есть сыр рикотта

Рикотта — универсальна на вкус, так что ее можно использовать и в качестве сладкого, и в качестве соленого блюда. Намажьте ее на тост или используйте в овощной фриттате утром для высокобелкового завтрака, что может быть полезно для физического и психического здоровья, увеличивая сытость и улучшая умственные функции.

Вы также можете использовать его практически везде, где вы используете йогурт: смузи, парфе, дипы. Вы можете взбить его для еще более гладкой текстуры или запечь его - потому что сыр рикотта одинаково хорош на вкус как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее диетолог рассказала, какой сыр полезно есть и назвала рекомендованные порции.

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