Некоторые породы собак настолько не любят одиночество. что впадут в депрессию даже за несколько часов без хозяина.

За последние несколько лет число владельцев собак бьет все рекорды. Однако выбор породы четвероногого друга очень важен, ведь разные типы подходят людям с разным образом жизни. Так, некоторые породы собак, не терпят, когда их надолго оставляют одних, - у них может возникнуть тревога, связанная с разлукой.

Портал Scotsman составил список из 10 пород. которых не стоит заводить, если вы собираетесь оставлять их более чем на пару часов в день.

1. Бишон фризе. Выведенные как собаки-компаньоны, они склонны к быстрой и прочной привязанности к одному человеку. Они счастливы на коленях у хозяина, но длительная разлука может вызвать у них стресс и печаль.

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2. Бордер-колли - одна из самых активных пород собак, выведенная для того, чтобы вместе с хозяином пасти овец. Благодаря высокому уровню энергии и интеллекта они нуждаются в огромном количестве стимулов, а регулярное отсутствие компании быстро приведет к тревоге.

3. Венгерская выжла – известна как собака-липучка, поскольку крепко держится за своего хозяина. Эти собаки ненавидят, когда их оставляют одних даже на короткое время.

4. Гаванский бишон. Как и бишон фризе, это порода, созданная для того, чтобы быть ручной собакой и желать общения с человеком превыше всего. Если оставить их в одиночестве надолго, это приведет к катастрофе.

5. Лабрадор-ретривер также не склонен к одиночеству. Если ваш лабрадор вдруг начал лаять и кусаться, возможно, вам нужно проводить с ним больше времени.

6. Далматинец - еще одна порода "собак-липучек". Их не следует оставлять одних более чем на два часа. Если они страдают от тревоги разлуки, вы узнаете об этом, потому что они будут крушить все, что попадется им под руку.

7. Кокер-спаниель - любящий семейный питомец, но он особенно подвержен тревоге разлуки, если все члены его семьи покидают дом в одно и то же время.

8. Австралийская овчарка - еще одна активная рабочая порода, но отсутствие активности и компании, как правило, заставляет этих собак скучать и тревожиться.

9. Немецкая овчарка. Они могут иметь репутацию жестких служебных собак, но очень крепко привязываются к своим хозяевам и удивительно чувствительны. Если вы совершали с немецкой овчаркой долгие прогулки, то внезапно прекратив их, вы смутите и расстроите своего питомца.

10. Чихуахуа - идеальные собаки для тех, кто живет в квартирах, но они очень не любят оставаться одни. Чихуахуа, лишенные человеческого общества, могут стать деструктивными или даже агрессивными, если их оставить дома.

Ранее УНИАН рассказывал о породах собак, которые будут идеальными для ленивых любителей домашних животных, поскольку не требуют особого ухода.

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