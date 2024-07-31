Некоторые породы имеют особые черты характера или темперамент.

Некоторые щенки могут стать настоящими домашними любимцами, но их лучше избегать людям, которые имеют маленьких детей или планируют создать семью в ближайшем будущем. Существует 221 порода собак, поэтому есть из чего выбрать, пишет The Scotsman.

Отмечается, что некоторые породы имеют особые черты характера или темперамент, и они просто не подходят для домохозяйств с маленькими детьми.

Названы 10 пород собак, которых следует избегать молодым семьям:

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Чау-чау

Они могут выглядеть как большие плюшевые мишки. Однако чау-чау могут раздражаться, когда дети кричат и бегают вокруг, потенциально реагируя на это агрессией.

Аляскинский маламут

Отличный выбор для тех, кто любит много гулять с домашними любимцами, но они быстро скучают и имеют склонность к грубым играм. Они также очень придирчиво относятся к еде.

Пекинес

Еще одна маленькая собака, которая компенсирует свой крошечный размер тявканьем и кусанием. Пекинес плохо реагирует, когда дети мешают играть или ведут себя грубо.

Веймаранер

Большая и красивая собака, выведенная для охоты на крупную дичь. Веймаранер иногда не чувствует собственной силы и может наслаждаться грубыми играми. Это не является проблемой, когда речь идет о взрослых собаках, но может стать проблемой для щенков.

Ши-тцу

Деликатная порода, которая требует довольно осторожного обращения. Они также склонны путаться под ногами, а это означает, что ребенок может легко нанести случайную травму.

Австралийская овчарка

Изначально были выведены, чтобы пасти овец. Один из способов, которым они это делали – кусание за ноги. Это поведение они могут демонстрировать и сейчас, когда вокруг бегают маленькие дети.

Борзая

Борзые – порода, которая любит тишину и спокойствие. Постоянный шум и активность детей могут вызывать у них беспокойство

Акита

Замечательные защитники семьи, но плохо реагируют, когда их толкают и дразнят маленькие дети. Они также могут воспринимать новорожденного ребенка как угрозу для своей семьи.

Чихуахуа

Пусть они и маленькие, но могут быть достаточно агрессивными, если нарушают их личное пространство, и способны огрызаться.

Сенбернар

Ласкоые великаны, поэтому их называют "собаками-няньками", но большой рост делает их непригодными для детей, которых они легко могут случайно сбить с ног.

Интересные новости

В последнее время все больше людей решают завести собаку, при этом оказываются перед нелегким выбором, какой породе отдать предпочтение. Выбор правильной породы очень важен, особенно если у вас в доме есть маленькие дети.

Существуют породы, которые будут идеальными для ленивых любителей домашних животных. Речь идет о собаках, которые не нуждаются в особом уходе. Эти беззаботные пушистики с радостью пропустят салон, проигнорируют недостаток энтузиазма на пробежках, а вместо этого вздремнут.

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