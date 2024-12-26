Их нужно расположить в правильном месте и тогда растение будет чувствовать себя хорошо.

Орхидеи часто встречаются в домах любителей комнатных растений, поскольку они обычно являются лучшим выбором для комнатного садоводства. Они не требуют значительного ухода, но при надлежащих условиях орхидея будет цвести длительное время.

Как пишет Ехргеѕѕ, в соцсети Кэтрин Стоун показала свою орхидею, которая непрерывно цветет уже впечатляющие четыре года. Также листья и корни растения в хорошем состоянии.

"Я держу свою орхидею в гостиной. Я считаю, что это лучшее место, потому что в этой комнате больше непрямого света", - советует Кэтрин.

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Комментаторы подключились к обсуждению. У тех, у кого долго цветет орхидея, она всегда стоит в очень светлых комнатах, в которых много окон.

"Я держу свою в оранжерее, потому что слышала, что орхидеи любят свет, и здесь так много окон. У меня их много, и самому старшему 15 лет, и он все еще цветет, они мне нравятся", - написала Пэм Робертс.

Крис Уотерс также хранит свои растения в оранжерее и они месяцами цветут. Знатоки орхидей из Love Orchids посоветовали идеальное место для этих любимых комнатных растений.

"Обязательно расположите их в самой солнечной комнате вашего дома с наибольшим количеством окон. Помните, что не стоит размещать орхидею на любых подоконниках, через которые ваше растение будет слишком много прямого света, возможно, выберите окно, выходящее на восток, для оптимального освещения", - отметили эксперты.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если орхидея сбрасывает цветы.

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