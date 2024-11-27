В мире около 25 000 видов орхидей, однако лишь некоторые из них - самые распространенные.

Орхидеи своим сезонным цветением способны создавать потрясающий вид на вашем подоконнике. Хотя за ними легко ухаживать, все же есть некоторые правила, которые необходимо знать.

Как пишет midwestliving, эксперт по уходу за комнатными растениями в Ohio Tropics Раффаэль Ди Лалло рассказал, как ухаживать за орхидеями в домашних условиях. Он раскрыл все нюансы относительно полива, солнечного света, удобрений и тому подобное.

В мире около 25 000 видов орхидей, а потому ключом к пониманию потребностей своего растения является идентификация цветка. Так, популярный фаленопсис происходит из Юго-Восточной Азии, где растет при ярком солнечном свете на деревьях. Тогда как каттлеи и ванды растут в дикой природе гораздо выше в кронах деревьев и требуют яркого света, который может быть трудно воспроизвести в помещении.

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Сколько света нужно орхидеям

Для фаленопсиса, который чаще всего встречается в магазинах, идеальным будет окно, которое выходит на восток. Разместите растение близко к окну, но оно не должно касаться стекла. Окна, выходящие на запад и юг, также подойдут, особенно если вы используете жалюзи или прозрачные шторы, чтобы смягчить яркий свет.

Большинство орхидей продаются в прозрачных пластиковых горшках в смеси из коры или мха-сфагнума. Ди Лалло отметил, что они прекрасно подходят для начинающих, поскольку позволяют следить за здоровьем корней. Однако существуют непрозрачные пластиковые, глазурованные керамические и специальные горшки для орхидей с боковыми отверстиями для улучшенной циркуляции воздуха и дренажа.

Что касается среды для выращивания, как кора, так и мох сфагнум имеют свои преимущества. Так, кора быстро стекает, уменьшая риск загнивания корней.

"Недостатком является то, что они быстрее высыхают, поэтому вы будете поливать их чаще", - отмечает Ди Лалло.

Мох сфагнум лучше удерживает влагу и позволяет реже поливать растения, однако нужно следить за тем, чтобы растение не сгнило.

Как поливать орхидеи

Для полива орхидей Ди Лалло рекомендует отнести орхидеи в раковину. Поместите растение в горшке в миску или контейнер без отверстия, залейте теплой водой и дайте ей настояться примерно 10 минут. После замачивания воду слейте, а орхидею поверните на окошко.

Эксперт советует наблюдать за корнями в поисках подсказок, когда надо поливать. Когда они из зеленых станут серебристо-белыми, это время пришло. Для орхидей в сфагновом мхе проверьте верхний слой мха - он должен просохнуть.

Удобрение для орхидей

Ди Лалло настоятельно рекомендует удобрять ваши орхидеи. По его словам, лучше использовать низкую дозу во время каждого полива, следуя инструкциям на упаковке.

Эксперт использует удобрение в соотношении ¼ чайной ложки на пол-литра воды и вносит его во время каждого полива. Каждые несколько недель полезно пропускать подкормки и просто поливать, чтобы вымыть остатки солей удобрений.

Уход за орхидеей после цветения

Большинство орхидей покупают в цветущем состоянии. Если за ними хорошо ухаживать, то они порадуют вас цветами снова уже через несколько месяцев.

Когда цветение увянет, Ди Лалло предлагает отрезать существующий стебель, сделав надрез между нижним цветком и узлом непосредственно под ним; через несколько недель там должны появиться новые цветы. Кроме того, можно срезать стебель полностью, давая орхидее возможность отрастить новый.

Как пересадить орхидею

Независимо от того, растет ли ваша орхидея в смеси коры или в сфагновом мхе, ее нужно будет пересаживать раз в год или два, поскольку среда для горшков разрушается.

Лучше всего это делать после окончания цветения. Начните с увлажнения новой среды, замочив ее в миске. В это время выньте орхидею из горшка и выбросьте старое наполнение. Затем удалите кору или мох с корней и обрежьте их при необходимости. Верните растение в горшок и заполните бока корой или мхом-сфагнумом, осторожно уплотняя среду вокруг корней пальцем или палочкой. Затем хорошо намочите орхидею в воде и верните ее на окно.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, когда орхидея увядает.

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