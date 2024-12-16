Это может произойти, если рядом с ними поставить определенные продукты.

Орхидеи могут сбросить свои бутоны, если не соблюдать важные пункты в их уходе.

Как рассказал Грэм Смит, эксперт по садоводству из LBS Horticulture, изданию Ехргеѕѕ, это может произойти, если их расположить слишком близко к популярным продуктам.

"Если ваша орхидея находится на кухне, убедитесь, что она не находится слишком близко к любым фруктам или овощам, поскольку этилен, который выделяется ими, может заставить орхидею сбросить все бутоны", - предупредил он.

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Также, добавляет Смит, орхидеи важно поливать зимой. Это нужно делать раз в неделю, однако ориентируйтесь на вид корней.

"Если корни серые, то орхидее нужно больше воды. Зеленые корни указывает на то, что орхидеи сейчас достаточно воды", - пояснил эксперт.

Хотя зимой световой день меньше, орхидею нужно размещать там, где не будет прямых солнечных лучей, однако не слишком далеко от окна, чтобы дать ей достаточно света. разместить где-то в доме, где непрямой солнечный свет проникает сквозь окна.

Важно помнить о любых сквозняках, поскольку орхидеи их не любят. Им нужна стабильная комнатная температура для орхидеи от 15 до 25 °C.

Он также посоветовал, как заставить орхидею повторно зацвести. Нужно обрезать чуть ниже видимого узла и тогда на стебле появятся со временем новые цветы.

"Орхидеи любят высокую влажность, поэтому вы можете поставить растение на поддон с влажной галькой, и корни будут поглощать влагу из атмосферы", - говорит Смит.

Что касается сезона цветения, орхидея, скорее всего, "установит собственный цикл" в зависимости от вашей домашней среды.

Ранее УНИАН сообщал, как ухаживать за орхидеей зимой, а также что может привести к гибели орхидей.

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