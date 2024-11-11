Этот десерт имеет яркий цитрусовый аромат и вкус.

Домашний бисквитный рулет может показаться чем-то сложным. Однако достаточно хотя бы раз его правильно приготовить, и он уже не будет такой загадкой.

Кулинар Джеймс Мартин разработал рецепт лимонного десерта. Для его приготовления не понадобится много ингредиентов. Нужны только:

сливочное масло для смазывания;

яйца - 3 шт;

сахарная пудра - 115 г + 4 ст.л.;

цедра 1 лимона;

мука - 115 г.

Для глазури нужно взять 200 г сахарной пудры, 125 г масла, 2 ст.л. лимонного сока и 125 г лимонного курда.

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Разогрейте духовку до 200C/газ 6. Смажьте форму для рулета размером 33 см х 23 см и выстелите пергамент.

Немного взбейте яйца с сахаром и цедрой и поставьте на водяную баню. Через несколько минут снимите и взбивайте пока масса не станет бледной и кремовой. Легкая проверка - если на поверхности остается след, то взбито достаточно.

Простите туда половину муки и вмешайте в яичную смесь. Затем добавьте остальную часть. Делать это нужно осторожно, чтобы тесто как можно меньше осело.

Далее перелейте в форму, разровняйте и выпекайте 10-12 минут до золотистого цвета.

Намочите кухонное полотенце и положите его на рабочую поверхность, сверху поставьте пергамент и посыпьте отложенным сахаром. Это поможет предотвратить прилипание внешней стороны бисквита. Быстро переверните корж на пергамент, снимите бумагу, на которой он выпекался и сверните бисквит в рулет сахаром внутрь. Переложите на решетку и оставьте так остывать.

Взбейте все ингредиенты для крема. Когда бисквит остынет, разверните его и смажьте его, оставив бортик 1 см. Сверните снова в рулет и переместите в тарелку для подачи.

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