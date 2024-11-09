Он был создан лауреатом Пулитцеровской премии, автором книг кулинарии Джулии Москин.

Макароны с сыром в духовке уже стали едва ли не визитной карточкой США. Однако, чтобы их попробовать, не обязательно лететь в Штаты. Эти макароны с сыром и молоком можно приготовить даже у себя дома.

Издание New York Times опубликовало макенчиз, рецепт которых разработала лауреат Пулитцеровской премии, автор книг по кулинарии Джулия Москин. Ее блюдо готовится непосредственно в форме для запекания, впитывая сочный сырный соус.

Из более 15 000 рецензий, этот рецепт сохраняет рейтинг в пять звезд. Для приготовления надо взять:

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несоленое сливочное масло - 30 г;

творог - 225 г;

молоко - 470 мл;

сухая горчица - 1 ч.л.;

кайенский перец - щепотка;

мускатный орех - щепотка;

соль - 0,5 ч.л.;

черный перец - 1/4 ч.л.;

острый чеддер - 450 г;

сырая паста - 225 г.

Разогрейте духовку до 190C и разместите решетку в верхней трети духовки. Используйте половину масла, чтобы смазать форму для выпечки.

В блендере измельчите творог, молоко и специи. Оставьте четверть тертого чеддера для начинки. В большой миске смешайте остальной чеддер, молочную смесь и сырную пасту. Выложите все это в подготовленную форму, плотно накройте фольгой и запекайте 30 минут.

После этого осторожно перемешайте, посыпьте оставшимся сыром и добавьте остатки сливочного масла. Оставьте еще на 30 минут, но уже без фольги. Макароны должны подрумяниться, дайте им остыть по крайней мере 15 минут перед подачей.

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