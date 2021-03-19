Бисквитный корж получается мягким и воздушным, а крем – насыщенным и очень вкусным.

Бисквитный рулет с творожным кремом – воздушный и невероятно вкусный! Такой торт хорошо сочетается со сладкими фруктами и ягодами, изюмом, курагой, орехами и шоколадом.

Бисквитный творожный рулет

Для теста

Мука - 2 ст. л.

Творог (мягкий) - 250 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Картофельный крахмал - 4 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для крема

Творог (мягкий) - 250 г

Сметана - 150 г

Сахар - 0,5 ст.

Варенье - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Приготовление бисквита. Яйца поделить на белки и желтки.

К желткам добавить половину нормы сахара, муку, крахмал, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешать. Добавить творог, размешать до однородного состояния.

Читайте такжеРассыпчатый тертый пирог: как приготовить вкусную выпечку с повидломБелки взбить с остальным сахаром. Аккуратно ввести белки в тесто, размешивая его ложкой складывающими движениями, от низа к верху.

Вылить тесто на застеленный пергаментной бумагой противень. Разровнять лопаткой, чтобы получился прямоугольный пласт толщиной около 1 см.

Отправить в заранее разогретую духовку до 190°С и выпекать 20-25 минут. Готовый бисквит должен стать золотистым.

Достать бисквит и положить на заранее расстеленный рушник. Скрутить его в тугой рулет и оставить остыть в таком состоянии.

Приготовление крема. Смешать творог, сметану, сахар, варенье и ванильный сахар. В результате должен получиться однородный крем. Отправить его на полчаса в холодильник.

С остывшего рулета снять бумагу. Аккуратно развернуть рулет, стараясь не поломать его. Смазать его ровным слоем крема. Снова плотно скрутить рулет, перевернув швом вниз. Покрыть верх и бока рулета кремом. Украсить его по собственному вкусу и положить для пропитки на час в холодильник.

Бисквитный рулет с творожным кремом

Для теста

Мука пшеничная - 70 г

Яйцо куриное (крупное) - 4 шт.

Вода (очень горячая) - 4 ст. л.

Сахар - 120 г

Крахмал картофельный - 50 г

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Для крема

Творог мягкий - 200 г

Сметана (30% жирности или маскарпоне 100-150 г) - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Молоко сгущенное - 5 ст. л.

Просеять муку, крахмал и разрыхлитель.

В большой емкости взбить яйца с очень горячей водой, пока масса не пойдет крупными пузырями. Добавить сахар и взбивать еще несколько минут до увеличения массы в 2-3 раза. Добавить мучную смесь и размешать на самых малых оборотах миксера или ложкой, чтобы пена не осела.

Включить духовку на 180°С. Выложить тесто на смазанную маслом пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Разровнять слегка в прямоугольный пласт и выпекать в духовке в течение 10-12 минут.

Приготовление крема. Если творог крупинками – его следует протереть через сито, в противном случае можно просто взбить блендером. Добавить сметану, снова взбить, после чего добавить сгущенку и снова взбить.

Отдельно взбить добела сливочное масло. Добавить его к творожной массе и взбить крем. Положить его в холодильник.

Достать противень из духовки. Перевернуть его на посыпанное сахарной пудрой полотенце. Снять бумагу (коврик) и скатать в рулет вместе с полотенцем. Дать остыть 2-3 минуты.

Раскрутить, смазать кремом, распределяя по всей поверхности. Свернуть рулет и отправить в холодильник на час-другой.

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Автор: УНИАН