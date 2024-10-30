Этот десерт готовится с вкусным и ароматным ромовым соусом.

Шоколадные десерты имеют много поклонников. Добавление к ним банана делает их еще вкуснее.

Лауреат наград шоколатье и автор кулинарных книг Пол А Янг поделился рецептом с BBC Good Food. Он создал насыщенный шоколадно-банановый бисквит с невероятным ромовым вкусом. Большинство ингредиентов уже есть у вас дома. Для приготовления понадобятся:

сливочное масло - 100 г;

сахарная пудра - 250 г;

мед или клиновый сироп - 75 г;

черный шоколад - 275 г;

яйца - 4 шт;

спелые бананы - 2-3 шт.

Кроме того, нужно будет еще приготовить специальный соус. Он сделает бисквит нежным и влажным. Лучше начать готовить его до самого пирога. Вам понадобятся такие ингредиенты:

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изюм - 100 г;

ром, бренди или виски - 50 мл;

соленое сливочное масло - 100 г;

сахар - 100 г;

морская соль - 0,5 ч.л.

жирные сливки.

Сначала замочите изюм в алкоголе на 2-3 часа. В это время приготовим тесто. Разогрейте духовку до 190°C (170°C с вентилятором) и приготовьте форму для выпекания 15x10 см. В сотейнике растопите масло с сахаром и медом. Нужно довести до кипения и снять с огня.

Добавьте измельченный шоколад и хорошо перемешайте, пока все не растает. В эту смесь добавьте яйца и хорошо взбейте. Бананы разомните в пюре и всыпьте в тесто, туда же добавьте муку.

Полученное тесто переместите в форму и выпекайте 25-30 минут. Когда вы его достанете, оно не будет твердым, а будет как бы "колебаться" - это нормально.

В это время завершаем соус. Масло сахар и соль растопите в сотейнике и готовьте 2 минуты. Далее снимите с огня и добавьте сливки. Последними вводим ром с изюмом. Полейте десерт теплым соусом и перед подачей нарежьте и оставьте так на 10 минут.

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