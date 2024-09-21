В списке есть неправильное добавление разрыхлителей.

Разработчик рецептов Джеррелл Гай со степенью магистра гастрономии в Бостонском университете назвала три главные ошибки, которых следует избегать при выпечке тортов, пишет tastingtable.com.

Речь идет о таких ошибках:

Использование просроченных разрыхлителей. Гай напомнила о необходимости обязательно проверять сроки годности ингредиентов перед выпечкой. Добавление просроченного продукта помешают приготовить торт вашей мечты. Разрыхлители, в частности, могут мгновенно стать причиной срыва всего процесса.

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"Сначала проверьте разрыхлитель, добавив немного уксуса. Если он пузырится, он активен и пригоден для использования", - посоветовала специалист.

Неправильное добавление разрыхлителей. Как только вы убедитесь, что выбранные вами ингредиенты действительно свежие, вы можете приступить к их смешиванию и добавлению, чтобы приготовить тесто.

"Тщательно перемешайте муку и разрыхлители, предварительно просеяв их", - отметила Гай.

Этот дополнительный шаг может показаться ненужным, но вы заметите разницу в общем виде торта после его выпечки. Просеивание фильтрует и аэрирует ингредиенты, в результате чего получается комбинация порошкообразных веществ, которые имеют равномерную текстуру и лучше смешиваются.

Неправильное замешивание теста. По словам Гай, неправильное замешивание теста может стать причиной провала.

"Убедитесь, что ингредиенты комнатной температуры, и смешайте их в порядке, указанном в рецепте", - настояла она.

Рассмотрите возможность использования блендера на низкой скорости и наблюдайте, как ингредиенты смешиваются.

"Не замешивайте тесто слишком долго, иначе ваш торт будет жестким", - добавила эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить влажный и насыщенный шоколадный пирог.

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