Австралийка изменила все го одну привычку и начала стремительно худеть.

Девушка из Австралии похудела на 53 фунта (более 24 кг - УНИАН) за 8 месяцев и вернулась к нормальной жизни.

Как пишет New York Post, еще в июле 2023 года Дилс Ли почувствовала, что достигла дна. Ее вес в это время составлял 192 фунта (87 кг - УНИАН).

Хотя 28-летняя девушка и говорит, что в таком размере нет ничего плохого, это оказало огромное влияние на ее физическое и моральное самочувствие.

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"Дошло до того, что мне надоело просыпаться и чувствовать ужасную боль и дискомфорт в теле. Я увидела пост в Instagram, в котором говорилось, что если вы неактивный человек, но находитесь с активным партнером, то неактивный партнер, скорее всего, умрет на семь лет раньше активного", - рассказала Ли.

Девушка говорит, что эта информация ее очень напугала, ведь у нее здоровый и спортивный муж. "Ме ненавистна была мысль о том, что меня не будет рядом, потому что я не позаботилась о себе и своем теле", - пояснила австралийка.

По словам Ли, когда она была в самом большом весе, у нее было плохое настроение, она чувствовала себя вялой, разбитой и все время страдала от боли.

Она отчаянно хотела вернуться к своей жизни после того, как набрала вес во время пандемии, но понятия не имела, с чего начать. Но после того, как она начала просто гулять с подругой за чашечкой кофе, а не сидеть в кафе, девушка заметила огромные перемены.

Она начала худеть и вскоре полюбила движение, даже посещая занятия по фитнесу пять раз в неделю.

За шесть месяцев Ли сбросила невероятные 37 фунтов (почти 17 кг - УНИАН), но чувствовала, что застряла и не могла больше терять вес.

Именно тогда она решила обратиться к диетологу, которая помогла расставить приоритеты в плане питания и перейти на диету с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Благодаря этому изменению австралийке удалось сбросить еще 15 фунтов (почти 7 кг - УНИАН) и достичь подтянутого телосложения своей мечты.

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