Девушка занимается спортом.

Супруга шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - поделилась с поклонниками своим достижением. За время отношений с Остапчуком ей удалось похудеть на 10 кило.

Как рассказала Катя на своей странице в Instagram, когда она познакомилась с шоуменом, то было "мягкой" и вся в высыпаниях. Однако позже она взяла себя в руки, начала заниматься спортом и следить за своей фигурой.

В результате ей удалось скинуть лишний вес и избавиться от прыщей. При этом, как неоднократно показывала Полтавская в своих соцсетях, питание она полноценно не наладила. Девушка позволяет себе кушать то, что хочет.

Видео дня

"На видео-фото не очень видно, но видно, что я такая, мягкая. Мы здесь только познакомились с Вовой. Я еще и вся в высыпаниях была. Чисто на харизме вывозила. Ну или он умеет видеть перспективу", - пошутила Катя.

К слову, недавно Катя открыла свой салон массажа и лазерной эпиляции. Девушка рассказывала, что бизнес отнимает у нее много времени и энергии, поэтому она не всегда успевает поесть.

Напомним, ранее жена Остапчука рассказала об общении с детьми мужа.

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