Звезда Голливуда призналась, что похудела не с помощью правильного питания и спорта.

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая недавно сделала каминг-аут и известна своими пышными формами, ошеломила фанов. Знаменитость призналась, что ей удалось сбросить 30 килограммов не с помощью правильного питания и спорта.

Голливудская звезда рассказала в интервью The Times, что для похудения использовала препарат, который помог ей быстро избавиться от лишнего веса.

Актриса поделилась, что уколы для похудения она начала делать еще в 2020 году. Ее целью было сбросить вес, чтобы стать матерью, а лишние объемы мешали ей в этом. Врач, который проводил ЭКО, посоветовал ей похудеть, чтобы забеременеть.

Ребел известна своими пышными формами, которые уже стали частью ее амплуа в кино. Однако, несмотря на все опасения за кинокарьеру, звезда все же решилась на резкое похудение. Знаменитость указала, что никто не поддержал ее в желании потерять килограммы:

Практически никто, кроме моей мамы, не хотел, чтобы я похудела.

Результатом похудения Ребел стала потеря более 30 килограммов. Кроме уколов, по словам актрисы, она также регулярно занималась в спортзале, полностью отказалась от сахара и сидела на белковой диете. Несмотря на успешное похудение, звезда не родила ребенка самостоятельно, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Из-за проблем со здоровьем, актриса начала заедать стресс и поэтому снова набрала 20 килограммов.

Фильмы, в которых снималась Ребел Уилсон

"Мошенницы" (2019)

"В активном поиске" (2016)

"Выпускной год" (2022)

Напомним, ранее голливудская актриса-лесбиянка Ребел Уилсон впервые стала мамой и показала свою дочь.

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