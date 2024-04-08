Она сбросила более 60 кг после ужаса, что поборола.

Из-за ошибки гинеколога женщина располнела под 140 кг, запивая пережитый стресс вином и сыром в течение двух лет после ужасной истории.

Речь идет о жизненном опыте 50-летней британки Джо Херли, которая из-за обильных менструаций обратились к врачу в 2018 году. Последствия и путь, который она преодолела, описал New York Post.

Тогда, во время гинекологического осмотра (проведение гистероскопии матки), ей случайно пробили слизистую оболочку, утверждает Херли. В течение двух дней у нее был септический шок.

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"Я была в ужасе, думала, что умру. У меня диагностировали сепсис, и мое тело начало отказывать... Я не могла остановить рвоту - она была черной. У меня была высокая температура... Я принимала много антибиотиков, от которых мне становилось еще хуже", - вспоминает женщина тяжелый период.

Херли пережила три операции, пока лечила инфекцию, в том числе экстренную гистерэктомию. Это длилось 12 месяцев.

После того как женщина вернулась домой из больницы, где ей удалили матку и шейку матки, она незаметно для себя разъелась примерно до 136 кг (300 фунтов). Тогда Херли было все равно на вес, она решила есть и пить так, как ей заблагорассудится. "Я выпивала бутылку вина и съедала две пачки чипсов за ночь", - призналась Херли.

Спустя два года она поняла, что выглядит значительно тяжелее других.

"Я пошла на новогоднюю вечеринку в 2021 году и поняла, что все другие женщины имеют прекрасные стройные фигуры, я чувствовала себя отвратительной... Я знала, что должна что-то сделать, иначе я никогда не буду счастливой", - сказала она.

Решающим для женщины стало то, что в 2022 году ей понадобилась новая операция - хирургическое вмешательство касалось удаления грыжи в желудке. Однако для успеха процедуры, врачи советовали похудеть.

Ей предложили "желудочный рукав" (когда из части желудка формируют небольшой мешок, сужая его полость), но Херли не доверяла еще одной операции после пережитого опыта. Она решила приложить усилия и похудеть самостоятельно.

Силой воли и диетой она сбросила около 63 кг: чтобы достичь результата, Херли начала употреблять более легкие по калорийности блюда, заниматься спортом. "Раньше я заканчивала вечер бокалом вина, а теперь просто выпиваю чашку чая без кофеина", - поделилась она.

Сейчас Херли с гордостью демонстрирует свое тело и чувствует себя как никогда хорошо. Вот, как британка выглядит сейчас:

Пример ее меню до похудения

Завтрак: три ломтика тоста и хлопья.

Обед: Бутерброд, пачка чипсов, шоколад.

Ужин: паста болоньезе.

Напитки: Белое вино.

Что британка ест сейчас

Завтрак: каша, фрукты или йогурт.

Обед - тарелка супа.

Ужин: рыба или курица, овощи;

Напитки: много воды, чай и черный кофе.

Жиросжигающие упражнения - 9 вариантов для домашней тренировки

Для здоровья и поддержания фигуры важно давать телу физическую активность. Немалая часть людей ведет сидячий образ жизни из-за условий работы и т.д., поэтому пытается дать телу нагрузку домашними тренировками или упражнениями в спортзале.

Предлагаем 9 упражнений, которые сжигают больше всего калорий - там есть расчет, за какое время, сколько сможете потратить энергии.

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