Если вы внимательно наблюдаете за своим котом, то можете легко определить его настроение.

Хозяева часто приписывают своим домашним любимцам сложные социальные эмоции, присущие людям. Например, многие владельцы считают, что их кот точно обладает отличным чувством юмора. Ветеринар Ребекка Макмиллан на страницах издания Pets Radar объяснила, способны ли коты на такие эмоции на самом деле.

Она отметила, что пока не существует никаких четких свидетельств того, что пушистикам присуще чувство юмора. Однако нет сомнения, что коты способны чувствовать радость и определенным образом ее проявлять.

"Когда люди смеются, они делают это громко и четко, что отличает нас от большинства животных. Однако считается, что некоторые виды [животных] издают звуки во время игры, похожие на смех. Это указывает на то, что они переживают позитивный опыт, но они часто намного тише и менее выразительны, чем человеческий смех", - говорит доктор Макмиллан.

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Некоторые животные артикулируют радость более выразительно, чем другие. Например, приматы цокают губами и издают что-то похожее на хихиканье. С котами сложнее, ведь они не имеют губ и выразительной мимики. Но понять эмоции все равно возможно.

"Если вы заметили, что их рот закрыт и немного приподнят, а мышцы морды расслаблены, это, как правило, хороший знак. Это обычно сопровождается прищуренными, медленно моргающими глазами. Хотя это не классическая улыбка, которую мы знаем, такое выражение может означать, что ваша кошка чувствует себя счастливой и довольной", - говорит доктор Макмилан.

В целом ветеринар выделяет несколько типичных признаков довольного кота:

Медленное прищуривание глаз. Трение головой и туловищем о хозяина или мебель. Движения лапами, которые напоминают процесс замешивания теста. Мурлыканье. Мяуканье в явном обращении к хозяину.

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Как писал УНИАН, некоторые коты от природы являются застенчивыми, совсем как люди. Такие пушистики чаще других прячутся под кроватью или в шкафу. Однако иногда такая игра в прятки может свидетельствовать об определенных проблемах, говорят ветеринары.

Также мы рассказывали, могут ли коты чувствовать вину и извиняться. Эксперты имеют для вас неожиданный ответ.

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