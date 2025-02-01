Известно, что йогурт содержит много белка, кальция, витаминов B2 и B12.

Люди, которые имеют котов, хорошо знают, что эти животные очень любят попробовать йогурт. Однако возникает вопрос, можно ли котикам такой десерт. Эксперты говорят, что да, однако йогурт не должен стать регулярной частью их рациона, пишет Daily Paws.

Почему не стоит кормить кота йогуртом постоянно?

Известно, что йогурт содержит много белка, кальция, витаминов B2 и B12, а также пробиотики. Однако если ваш кот питается сбалансировано, то таких преимуществ йогурта недостаточно для того, чтобы ежедневно включать его в рацион животного.

Ветеринарный токсиколог Рене Шмид объяснила, несмотря на то, что коты могут есть йогурт, он не является для них идеальным лакомством.

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"Молочные продукты в целом могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта у кошек, поскольку большинство кошек не переносят лактозу, что приводит к расстройствам стула и рвоте. Поэтому йогурт не входит в список идеальных продуктов для кормления кошек", - отметила она.

Самым распространенным признаком непереносимости лактозы является расстройство желудочно-кишечного тракта, к примеру, диарея или рвота. По словам Шмид, если у вашего котика наблюдаются такие симптомы в течение 8-12 часов после употребления молочных продуктов, то скорее всего, у него непереносимость лактозы.

Поэтому если вы видите, что кот чувствует себя плохо, лучше не давайте ему йогурт, а направляйтесь к ветеринару, который сможет определить причины проблем с пищеварением и посоветует безопасные для котов пробиотики, которые помогут их кишечнику.

Какие виды йогуртов безопасны для кошек?

Если у вашего кота нет чувствительности к молочным продуктам, то большинство обычных несладких йогуртов ему можно. Однако перед тем, как дать коту ложечку этого десерта, убедитесь, что он не имеет дополнительных ингредиентов, которые могут ему навредить.

"Как правило, низкокалорийные и ароматизированные йогурты не стоит давать котам, поскольку они обычно содержат дополнительные токсичные ингредиенты, которые лучше держать подальше от кота. К ним относятся ксилит, виноград или изюм, шоколад, цитрусовые (лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты и т.д.), кокос", - отметили в материале.

Сколько йогурта можно давать котам?

По словам экспертов, котам можно не более одной ложки йогурта. Обычно лакомство не должно составлять более 10% суточной калорийности рациона вашего кота.

"Из-за высокой частоты непереносимости лактозы у котов, лучше давать им специальные лакомства для котов и просто избегать молочных лакомств вообще", - советует Шмид.

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