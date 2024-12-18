Карина Бовсуновская

Такая посуда требует специального ухода, чтобы избежать царапин и сохранить антипригарное покрытие.

Чугунная посуда ценится за свою красоту и долговечность. Она может быть дорогой, однако если правильно за ней ухаживать, то она может прослужить очень много лет. Поэтому эксперты поделились для martha stewart своими лучшими советами по чистке эмалированной чугунной посуды, чтобы сохранить ее в идеальном состоянии.

Директор по маркетинговым коммуникациям и кулинарии Le Creuset Нейт Колльер отметил, что эмалированный чугун покрыт фарфоровой эмалью, что делает его более долговечным, универсальным и простым в использовании и чистке.

"Эмалированный чугун не требует приправ и разработан таким образом, чтобы минимизировать прилипание и противостоять потускнению, пятнам, сколам и трещинам. Эта посуда обеспечивает преимущества приготовления пищи из чугуна, но избавляет от хлопот с его обслуживанием", - объяснил эксперт.

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Почему важно чистить эмалированную чугунную посуду?

Профессиональный шеф-повар Тиффани Ла Фордж говорит, чтобы сохранить эмалированную чугунную посуду в лучшем состоянии, нужно тщательно ее мыть после каждого использования.

"Хотя эмалированную чугунную посуду гораздо легче чистить, чем ее не эмалированную собрата, она все равно требует определенного ухода, чтобы обеспечить отсутствие царапин и сохранение антипригарного покрытия", - подчеркнула специалист.

В то же время директор по франчайзинговым операциям компании Two Maids Кэти Кохун добавила, что это также поможет предотвратить накопление пищи или жира, которые могут повредить посуду.

Как чистить эмалированную чугунную посуду?

Несмотря на то, что эмалированная чугунная посуда прочнее, чем многие другие виды посуды с покрытием, следует ее мыть вручную, даже если на вашей модели написано, что ее можно ставить в посудомоечную машину.

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"Мытье посуды вручную сохранит ее и защитит от ржавчины. Если любая часть интерьера или отделки не эмалированная, она будет ржаветь", - отметила Ла Фордж.

Материалы, которые вам понадобятся:

моющее средство для посуды;

неабразивная губка или щетка.

Для чистки такой посуды следуйте этим советам:

перед мытьем дайте посуде полностью остыть;

если есть остатки пищи, наполните кастрюлю теплой водой с моющим средством и оставьте на 15-20 минут перед мытьем;

используйте неабразивную губку или щетку, чтобы удалить небольшие остатки пищи или стойкие загрязнения.

Как удалить пятна и пригоревшую пищу?

Если вы испачкали чугунную посуду или пригорела еда, то для решения таких проблем вам понадобятся лишь несколько бытовых ингредиентов, а именно:

поваренная соль;

пищевая сода;

бумажные полотенца.

Чтобы удалить пищу, не повредив чугун, осторожно удалите остатки пищи шпателем. Затем протрите сухой тряпкой, чтобы удалить все остатки пищи. После этого сделайте пасту из соли и теплой воды, а также смажьте ею посуду, чтобы удалить остатки пищи.

"Если это не помогает, смешайте пищевую соду с водой до образования пасты. Она удалит как пятна, так и остатки пищи, которые прилипли. Используя пасту, потрите пораженный участок, смойте и повторите процедуру. Если вам всё ещё нужно отчистить пригоревшую еду, попробуйте вскипятить воду в кастрюле", - рекомендуют эксперты.

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