Специалист назвал 3 способа, как сделать такие вещи более чистыми.

Если вы любите покупать вещи в секонд-хенде, то это хороший способ, чтобы сэкономить свой бюджет и найти уникальную, качественную одежду. Несмотря на то, что подержанную одежду всегда необходимо стирать перед ношением, эксперт по стирке Аллан Рооз уверяет, что это не так сложно, как себе представляют люди, пишет martha stewart.

Поэтому издание рассказало, как правильно чистить и безопасно дезинфицировать вещи из секонд-хендов, используя советы опытного профессионала по стирке.

Способ №1 - машинная стирка

Для подавляющего количества вещей достаточно обычной машинной стирки, чтобы они были чистыми, продезинфицированными и готовыми к использованию. Во время первой стирки стоит стирать такие вещи отдельно от обычной одежды, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

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Однако перед этим следует проверить этикетку, чтобы убедиться, что вещь можно стирать в машинке. После чего добавьте моющее средство в стиральную машину и запустите стирку с дополнительным полосканием.

Если есть возможность, сушите такую одежду в сушильной машине, ведь в ней много микробов, которые создают неприятный запах, погибают при нагревании.

"Если вы хотите получить дополнительный уровень санитарной безопасности, постирайте с уксусом в горячей воде, а затем повторно постирайте с моющим средством", - рекомендует Рооз.

Способ №2 - очистка паром

Деликатные ткани, такие как кружево, шифон и кашемир, можно дезинфицировать благодаря пару или сушилке. Сушка паром является отличным способом, чтобы уничтожить микробы, удалить неприятные запахи и разгладить заломы.

Сушилка для одежды:

Сначала заверните и завяжите несколько кубиков льда в чистую белую ткань. Положите пакет со льдом в сушилку вместе с выстиранной одеждой. Запустите цикл сушки на низком или среднем огне. После чего выньте и развесьте одежду.

Отпариватель для одежды:

Используя отпариватель для одежды и дистиллированную воду, медленно проведите им по каждому участку одежды, обрабатывая ее изнутри и снаружи. Тщательно отпаривайте швы, воротники, манжеты и украшения.

Если есть возможность, развесьте одежду на солнце или в хорошо проветриваемом помещении до полного высыхания.

Способ №3 - ручная стирка

Ручная стирка является самым безопасным методом очистки для удаления запаха и мягкой дезинфекции хрупких или винтажных вещей.

"Если у вас есть тонкие деликатные вещи, такие как шелк, их следует стирать вручную только в деликатном режиме и сушить", - объяснила Рооз.

Для этого в тазике или раковине сделайте раствор из белого уксуса и воды: 1 к 4. Полностью погрузите вашу одежду на 30-60 мин, тщательно прополощите прохладной чистой водой. После чего наполните тазик прохладной водой с чайной ложкой хозяйственного мыла. Осторожно прокрутите одежду в этой воде, после чего прополощите прохладной чистой водой до полного удаления мыла.

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