Эти фразы являются маркерами того, что общение с таким человеком стоит ограничить, или даже совсем прекратить.

Осознаем мы это или нет, мы все сталкивались с токсичными людьми в своей жизни. Их действия, слова и энергия могут негативно повлиять на других - осознают они это или нет. При этом чем теснее ваши отношения с таким человеком, тем труднее будет определить, насколько нездоровым является его поведение и действия.

Как пишет Hack Spirit, если кто-то из ваших знакомых использует любую из этих семи фраз в разговоре, вероятность того, что у него токсичная личность, достаточно высока.

1) "Ты ненормальный"

Это одна из форм психологического насилия, когда один человек, манипулируя другим, заставляет его сомневаться в собственных силах, адекватности суждений и даже в здравом смысле. Такие люди будут пытаться манипулировать вами, чтобы поставить под сомнение ваше здравомыслие. Комментарии, которые подрывают вашу точку зрения или рациональность, являются распространенной тактикой.

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2) "Это ты заставляешь меня вести себя так!"

Несомненно, токсик часто будет использовать тактику манипуляции и контроля в своем взаимодействии с другими, особенно во время споров. Это называется перекладыванием вины. Сказав что-то вроде: "Это все твоя вина. Если бы ты этого не сделал, я бы так не отреагировал", - токсик перекладывает вину на жертву, заставляя ее чувствовать ответственность за его негативное поведение.

3) "Ты жалок"

Умаление или критика является основной формой общения токсичного человека. Такое обзывание упрощает человека до одной негативной черты, вместо того, чтобы оценивать сложность того, кем он является.

Токсичные люди делают это, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы привлечь больше внимания. Они редко задумываются над собственным поведением, но с нетерпением ждут возможности критиковать других.

4) "Замолчи"

Как говорят психологи, это слово фактически олицетворяет токсичные отношения, ведь не дает места для разногласий или точки зрения другого человека.

Если кто-то часто говорит "Замолчи" - это означает, что он хочет контролировать все и всех вокруг. Такие люди хотят быть ответственными за то, что вы делаете, что вы говорите, и даже то, что вы думаете. В отношениях этот человек не даст вам передохнуть и будет постоянно донимать вас, пока вы не достигнете полного созвучия с ним.

Психологи предупреждают, что вы должны быть осторожными с этими людьми, потому что они будут преследовать вашу эмоциональную, разговорную и умственную свободу, пока у вас ничего не останется.

5) Молчание

Молчание может нанести такой же вред отношениям, как и неправильные слова. Те, кто имеет тенденцию прятаться, отступают, когда их партнер пытается вести зрелый разговор. Они могут закрыться и выйти из комнаты, отказываясь говорить об актуальной проблеме.

Такое поведение может заставить другого партнера чувствовать себя брошенным в момент, когда нужна эмоциональная связь.

6) "Почему ты всегда в плохом настроении?"

Вместо того, чтобы контролировать свою злость или плохое настроение, такие люди будут вести себя так, будто это на самом деле ваши чувства, и обвинять вас в том, что вы на них сердитесь.

В таком случае нужно четко определить, что ваше, а что их. Если вам кажется, что вы слишком часто защищаетесь от необоснованных обвинений, возможно, на вас проецируют чужие эмоции.

7) "Если бы ты просто подумал об этом"

Эта фраза говорит о том, что точка зрения другого человека не стоит внимания, потому что он наивен, необразован или просто глуп. По сути, это свидетельствует о том, что позиция другого человека настолько неоправданна, что он не может ее хорошо продумать, и вместо этого он должен согласиться с позицией оратора.

Методы борьбы с токсиками

Общение с кем-то, кто имеет склонность к токсичному поведению, может быть психическим истощением, но есть определенные методы, которые могут помочь защитить ваши границы, говорят психологи:

Избегайте игры в их реальность

Не втягивайтесь

Обратите внимание на то, как они вызывают у вас чувства

Попробуйте поговорить с ними об их поведении

Поставьте себя на первое место

Предлагайте сочувствие, но не пытайтесь их исправить

Скажите им "нет" и "уйди прочь"

Ограничьте количество времени, которое вы проводите с ними

Сделайте себя недоступным

Если вам приходится быть рядом с ними, установите границы

Имейте стратегию выхода

Поощряйте их получить помощь

Не воспринимайте это лично

Сохраняйте спокойствие

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