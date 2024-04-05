Бывает, что такие люди постоянно пытаются показать вам, в чем вы хуже других.

Настоящие манипуляторы часто используют различные трюки в общении с другими – так они, в частности, пытаются снизить самооценку собеседника. Как пишет Hackspirit, есть пять признаков того, что вы имеете дело именно с таким человеком.

1. Они удивляются вашим достижениям

Вы когда-нибудь замечали, что делитесь с кем-то важными для вас достижениями или другой информацией, ожидая поздравления или комплимента, но вместо этого получаете обратное? Когда вместо дружеского "поздравляю" собеседник поднимает брови и говорит вам: "Ого, я совсем не ожидал от тебя этого"?

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Таким образом манипуляторы могут пытаться сделать вас более податливыми к их прихотям. Вы и не заметите, как станете все более зависимыми от того, чтобы получить одобрение этого человека и доказать, что он ошибался в отношении вас.

2. Они постоянно ставят вам условия, как вы можете заслужить их уважение

Если кто-то предложит вам свое уважение на определенных условиях, есть большая вероятность, что вами манипулируют. Говоря о различных способах, как вы можете заслужить расположение конкретного человека, такие люди намекают, что вы не находитесь "не на том уровне", и заставляют вас усомниться в собственных способностях.

3. Они преуменьшают ваши беспокойства, призывая не говорить о них

Каждый раз, когда человек отвергает ваше беспокойство о вашем прогрессе, он как бы говорит вам, что ваши чувства не имеют значения. Вместо того, чтобы предложить вам здоровую дозу понимания и поддержки, они игнорируют ваши переживания.

Помните, вы заслуживаете того, чтобы вас слышали и уважали – это не подлежит обсуждению.

4. Они сравнивают вас с другими, причем не в вашу пользу

Бывает, что люди постоянно пытаются показать вам, в чем вы хуже других. Выставляя вас в негативном свете, они медленно подрывают вашу самооценку. С каждым таким сравнением они напоминают вам, что вы где-то недоработали, что может заставить вас чувствовать себя никчемным.

5. Они бездумно делают вам комплименты

Знаете что говорят о манипулятивных людях? Они могут очаровать даже птичек на деревьях. В вашем случае птицы – это вы, а деревья – место эмоциональной стабильности и уверенности в себе.

Манипулятор может смешивать свои комплименты с оскорблениями. Например, когда говорят вам что-то вроде: "Ты как-то заставила эту одежду выглядеть хорошо на себе". Такие слова – это не про искренние комплименты.

Какие еще фразы выдают манипуляторов

Есть 10 фраз, которые мгновенно выдают манипулятора в человеке. В частности, это слова вроде "это была не моя идея", "я только пытался помочь".

Часто манипуляторы также используют такие фразы как: "я думал, что тебе не нужно", "меня заставили это сделать" и т.д.

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