Иногда мы не замечаем очевидных признаков, свидетельствующих о проблемах в браке, которые уже никак не решить.

Проблемы в браке могут годами быть незаметными или намеренно скрываться недобросовестным партнером. Есть небольшие признаки, которые говорят о том, что ваш брак токсичный и самое время принимать жесткие решения.

Издание Your Tango назвало восемь маленьких признаков того, что ваш брак не просто "не в порядке", а он токсичен.

Вы грустите, часто плачете.

Я не плакса по натуре, но в последние четыре года моего брака я часто плакала - когда ехала домой с работы, когда лежала в постели и пыталась уснуть, когда мыла посуду, когда дети были заняты после ужина.

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Иногда наши подсознательные эмоции настолько сильны, что они просто пробивают себе дорогу в наше "сейчас", чтобы мы не игнорировали их.

Партнер находит недостатки во всем, что вы говорите или делаете

Иногда нам кажется, что мы ничего не можем сказать или сделать правильно, но совсем другое дело, когда эту уловку использует ваш супруг. Он критикует больше, чем обычно? Он перешел на личности или нападает на вас?

Если вы чувствуете, что вам нужно отступить или что вы просто "не можете сказать ничего правильного", это может быть признаком того, что ваш брак токсичен.

Вы лжете друзьям или родственникам о ваших отношениях

Мы все не выставляем свое грязное белье на всеобщее обозрение, но если вы продолжаете говорить людям, что у вас все "хорошо", хотя знаете, что становится только хуже, это может быть проблемой.

Если близкие друзья и члены семьи спрашивают: "У вас все в порядке?" - это неспроста. Вы можете думать, что вы - Вилли Вонка, который хранит секреты о том, как вы на самом деле справляетесь с ситуацией, но маловероятно, что всех можно обмануть.

Нет интимной близости

Прикосновения - это такая же базовая потребность человека, как еда и вода. Мы все нуждаемся в нем, чтобы чувствовать связь, любовь и заботу.

Правило первого года здесь не действует. Каждая замужняя женщина знает интимные привычки своего мужа: раз в неделю, после спортзала, два раза в месяц - все, что было "нормальным", теперь не происходит.

Если ваш супруг отказывается от этой привязанности, отказывается возобновить с вами отношения или даже сводит вас к тому, что вы умоляете о таких элементарных вещах, как объятия или держание за руку, то, Хьюстон, у нас проблема.

Вы стали отстраняться от друзей, семьи или общения.

С этим не стоит шутить. Раньше вы встречались с друзьями каждую пятницу вечером после работы, а теперь вам приходится прилагать усилия, чтобы поднять пульт и посмотреть очередной эпизод сериала. Это знак.

Разговоры с друзьями или мамой по телефону только расстраивают вас, вам кажется, что никто не понимает, через что вы проходите, или ваш лучший друг оставил для вас много сообщений. Токсичность в отношениях проявляется очень уродливыми способами, и один из них - депрессия.

Вы постоянно фантазируете о том, чтобы уйти от мужа.

Я говорю не о тех фантазиях, в которых вы подумываете о том, чтобы сбежать с Ченнингом Татумом и стать его девушкой. Нет. Я говорю о реальном чувстве облегчения, которое вы испытываете при мысли о жизни без мужа.

Если вы заглядываете в раздел "Сдается в аренду" не только с мимолетным любопытством, то, возможно, ваш разум пытается вам что-то сказать.

Мы все рождаемся с реакцией "бей или беги" внутри нас. Когда ситуация становится невыносимой эмоционально или физически, наша естественная реакция - убежать от боли.

Отношения с супругом стали откровенно грубыми

Если случайная колкость по поводу оставленного сиденья унитаза превратилась в срывание сиденья унитаза, прибивание его к решетке радиатора его грузовика и навешивание на него плаката с надписью "Теперь оно опущено, сосунок!", значит, ситуация приобрела неприятный оборот.

Будучи мужьями и женами, мы все знаем, какие "горячие кнопки" у наших супругов и как на них нажимать. Но большинство из нас избегает их (по большей части), потому что не хочет сделать или сказать что-то, что причинит непоправимую боль тому, кого мы любим.

Если этого барьера больше нет, то словесная перепалка, как правило, быстро становится ужасной.

Не можете вспомнить, когда в последний раз были счастливы в браке.

Я говорю о том чувстве, которое возникает, когда вы смотрите на своего мужа, что все правильно, что он все еще тот, с кем вам суждено быть, и что все будет хорошо.

Если вы просто не можете вспомнить, когда в последний раз искренне смотрели на его лицо и чувствовали это - или вместо этого испытывали лишь желание ударить его, - возможно, вам стоит сделать шаг назад и определить, помогают ли вам эти отношения или вредят.

Идеальных отношений не бывает, но вы должны понимать, что если большинство из этих признаков есть в вашем браке, то вам нужно оценить, будет ли сохранение отношений лучшим для вашего благополучия.

Ранее УНИАН писал, что психологи рассказали, о чем нельзя врать партнеру, если хотите крепких отношений.

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