Например, имя Джек пользуется особенно плохой репутацией среди учителей.

Учителя, родители и дети высказали мнение, какие имена у них больше всего ассоциируются с непослушанием, и наоборот - какие имена чаще приписывают хорошим мальчикам и девочкам, пишет The Mirror.

Выбор имени для ребенка - одно из самых важных решений, которые принимают родители. И представьте, что вы потратили девять месяцев на то, чтобы придумать идеальное имя для своего малыша, а потом обнаружили, что его связывают с плохим поведением. К тому же, некоторые исследования показывают, что многие делают предположения и выводы о ребенке, основываясь только на его имени.

"Мы знаем, что существуют сильные стереотипы, связанные с именами. Подобные убеждения могут усложнить задачу родителям по выбору", - отметил управляющий директор My Nametags Ларс Б. Андерсен.

Имена Миа или Джек были выбраны в качестве имен самых непослушных детей в Великобритании в 2019 году. Отмечается, что имя Джек пользуется особенно плохой репутацией среди учителей.

Когда же речь заходит об именах, которые приписывают самым умным и примерным детям, то опрос показал на первых местах такие - Исла и Артур.

Список самых "озорных" имен

Мальчики: Джек, Гарри, Чарли, Оливер, Джордж.

Девчонки: Миа, Элла, Изабелла, Амелия, София.

Список самых "умных" имен

Мальчики: Артур, Ной, Оскар, Мухаммед, Лео.

Девушки: Исла, Ава, Мила, Оливия, Эмили.

Напомним, ранее были названы самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2024 году.

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