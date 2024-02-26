Учителя, родители и дети высказали мнение, какие имена у них больше всего ассоциируются с непослушанием, и наоборот - какие имена чаще приписывают хорошим мальчикам и девочкам, пишет The Mirror.
Выбор имени для ребенка - одно из самых важных решений, которые принимают родители. И представьте, что вы потратили девять месяцев на то, чтобы придумать идеальное имя для своего малыша, а потом обнаружили, что его связывают с плохим поведением. К тому же, некоторые исследования показывают, что многие делают предположения и выводы о ребенке, основываясь только на его имени.
"Мы знаем, что существуют сильные стереотипы, связанные с именами. Подобные убеждения могут усложнить задачу родителям по выбору", - отметил управляющий директор My Nametags Ларс Б. Андерсен.
Имена Миа или Джек были выбраны в качестве имен самых непослушных детей в Великобритании в 2019 году. Отмечается, что имя Джек пользуется особенно плохой репутацией среди учителей.
Когда же речь заходит об именах, которые приписывают самым умным и примерным детям, то опрос показал на первых местах такие - Исла и Артур.
Список самых "озорных" имен
Мальчики: Джек, Гарри, Чарли, Оливер, Джордж.
Девчонки: Миа, Элла, Изабелла, Амелия, София.
Список самых "умных" имен
Мальчики: Артур, Ной, Оскар, Мухаммед, Лео.
Девушки: Исла, Ава, Мила, Оливия, Эмили.
Напомним, ранее были названы самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2024 году.