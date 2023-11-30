Родители все чаще используют в качестве имен причудливые, гендерно-нейтральные фамилии.

Эксперты назвали имена для детей, которые будут наиболее популярными в 2024 году.

Как пишет New York Post со ссылкой на эксперта по именам Стеф Коффилд из Миннесоты, в новом году в США будут доминировать в свидетельствах о рождении"фамилии как имена" наряду с гендерно нейтральными.

"Я вижу много причудливых, гендерно-нейтральных фамилий, которые используются в качестве имен, - отметил эксперт. - То, как идут дела, с большим признанием небинарных людей, родители не боятся давать мальчикам более мягкие и женственные имена. И мы уже достигли того, что девушки стали более мужественными, и это будет продолжаться".

Коффилд также ожидает рост популярности классических имен, таких как Харрисон, Натаниэль и Винсент для мальчиков и Энни, Сесилия и Маргарет для девочек:

"Я вижу это все чаще и чаще, что родители хотят классическое имя, но не входящее в сотню лучших. Им нужно имя, которое кажется знакомым и которое все слышали, но они не хотят, чтобы у их ребенка в классе было еще пять детей с таким же именем".

Самые популярные имена для девочек 2024:

Коллинз

Слоан

Мэддисон

Спенсер

Энни

Маргарет

Самые популярные имена для мальчиков 2024:

Кэмерон

Картер

Колтер

Вэйлон

Кэмпбелл

Харрисон

Натаниэль

Винсент

Ранее УНИАН писал, что стало известно имя, которое было самым популярным выбором для мальчиков в 2023 году. Согласно анализу BabyCenter, в котором приняли участие более 300 тысяч младенцев, речь идет об имени Ной.

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