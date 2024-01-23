Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, многие родители часами составляют целый список, прежде чем окончательно определиться. И при этом большинство родителей не выбирают одни и те же имена, в связи с чем эксперты BabyCenter предсказывают, что 40 имен "вымрут" в 2024 году, пишет The Mirror.
"Имена девочек, которые были популярны, впали в немилость за последнее десятилетие, особенно Аманда, Анджела, Брук, Диана и Мишель. Все они входили в сотню лучших в 1980-х и 90-х годах, в 2023 году их популярность снизилась", - говорится в заявлении BabyCenter.
Также отмечается, что популярные среди мальчиков имена, оканчивающиеся на "-ден", уже тоже практически не используются (Эйден, Райден, Джейден).
Кроме того, по выводам экспертов, становятся менее популярными как для мальчиков, так и для девочек фамилии, ставшие именами (Бэйлор, Брэдли, Брэдли, Клейтон, Хендрикс, Престон, Рид, Окли, Маккензи, Сойер).
Имена мальчиков, которые могут исчезнуть
- Юлиус,
- Джейден,
- Джонни,
- Райден,
- Рид,
- Брэди,
- Насир,
- Ронан,
- Брэдли,
- Клейтон,
- Хендрикс,
- Принстон,
- Иден,
- Орион,
- Престон,
- Максимус,
- Бэйлор,
- Рафаэль.
Напомним, ранее УНИАН писал, какое традиционное имя для мальчика станет мегапопулярным в 2024 году.