Эксперты предсказывают, что 40 имен "вымрут" в 2024 году / фото ua. depositphotos.com

Когда дело доходит до выбора имени для ребенка, многие родители часами составляют целый список, прежде чем окончательно определиться. И при этом большинство родителей не выбирают одни и те же имена, в связи с чем эксперты BabyCenter предсказывают, что 40 имен "вымрут" в 2024 году, пишет The Mirror.

"Имена девочек, которые были популярны, впали в немилость за последнее десятилетие, особенно Аманда, Анджела, Брук, Диана и Мишель. Все они входили в сотню лучших в 1980-х и 90-х годах, в 2023 году их популярность снизилась", - говорится в заявлении BabyCenter.

Также отмечается, что популярные среди мальчиков имена, оканчивающиеся на "-ден", уже тоже практически не используются (Эйден, Райден, Джейден).

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Кроме того, по выводам экспертов, становятся менее популярными как для мальчиков, так и для девочек фамилии, ставшие именами (Бэйлор, Брэдли, Брэдли, Клейтон, Хендрикс, Престон, Рид, Окли, Маккензи, Сойер).

Имена мальчиков, которые могут исчезнуть

  • Юлиус,
  • Джейден,
  • Джонни,
  • Райден,
  • Рид,
  • Брэди,
  • Насир,
  • Ронан,
  • Брэдли,
  • Клейтон,
  • Хендрикс,
  • Принстон,
  • Иден,
  • Орион,
  • Престон,
  • Максимус,
  • Бэйлор,
  • Рафаэль.

Напомним, ранее УНИАН писал, какое традиционное имя для мальчика станет мегапопулярным в 2024 году.

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