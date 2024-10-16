Эксперты утверждают, что тенденции меняются в пользу "мягких, молодых" имен.

Выбор имени для ребенка - важный момент в жизни каждого родителя, и обычно он занимает немало времени. Всегда хочется выбрать самое красивое и оригинальное имя для малыша, которое бы идеально отображало его лучшие качества.

Эксперты Nameberry опубликовали список детских имен на 2025 год.

Отмечается, что "настоящие детские имена" вернутся в моду, оставив в прошлом такие "возрастные" имена, как Эдит, Дороти, Артур и Чарльз.

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Топ-30 имен на 2025 год:

Альби;

Астро;

Блоссом;

Циан;

Эхо;

Джио;

Лилибет;

Лотти;

Лула;

Нори;

Роок;

Скотти;

Сьюд;

Венсдей;

Ксави;

Аква;

Беш;

Куб;

Долли;

Джорджи;

Кода;

Лайвли;

Луи;

Мейвен;

Пози;

Сандро;

Санни;

Ту;

Уит;

Зели.

Кроме того, эксперты отметили влияние быстрой моды. Так, популярные именами для девочек 2025 - Элоиза, Мейв и Аурелия, а имена для мальчиков - Олин, а также популярные Сайлас, Август и Теодор.

Ранее УНИАН писал, что в моду вернулись детские имена в стиле 1920-х. По словам эксперта по именам Софи Кихм, имена следуют правилу 100 лет, то есть имена, которые вы считаете немодными сейчас, скорее всего, станут популярными в следующем столетии.

Также можно рассмотреть и другие варианты, если вы не знаете, писал, как назвать ребенка в 2025 году.

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