Подобрать имя для малыша порой бывает очень сложно / фото REUTERS

Выбор имени для ребенка - важный момент в жизни каждого родителя, и обычно он занимает немало времени. Всегда хочется выбрать самое красивое и оригинальное имя для малыша, которое бы идеально отображало его лучшие качества.

Эксперты Nameberry опубликовали список детских имен на 2025 год.

Отмечается, что "настоящие детские имена" вернутся в моду, оставив в прошлом такие "возрастные" имена, как Эдит, Дороти, Артур и Чарльз.

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Топ-30 имен на 2025 год:

  • Альби;
  • Астро;
  • Блоссом;
  • Циан;
  • Эхо;
  • Джио;
  • Лилибет;
  • Лотти;
  • Лула;
  • Нори;
  • Роок;
  • Скотти;
  • Сьюд;
  • Венсдей;
  • Ксави;
  • Аква;
  • Беш;
  • Куб;
  • Долли;
  • Джорджи;
  • Кода;
  • Лайвли;
  • Луи;
  • Мейвен;
  • Пози;
  • Сандро;
  • Санни;
  • Ту;
  • Уит;
  • Зели.

Кроме того, эксперты отметили влияние быстрой моды. Так, популярные именами для девочек 2025 - Элоиза, Мейв и Аурелия, а имена для мальчиков - Олин, а также популярные Сайлас, Август и Теодор.

Ранее УНИАН писал, что в моду вернулись детские имена в стиле 1920-х. По словам эксперта по именам Софи Кихм, имена следуют правилу 100 лет, то есть имена, которые вы считаете немодными сейчас, скорее всего, станут популярными в следующем столетии.

Также можно рассмотреть и другие варианты, если вы не знаете, писал, как назвать ребенка в 2025 году.

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