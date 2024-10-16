Выбор имени для ребенка - важный момент в жизни каждого родителя, и обычно он занимает немало времени. Всегда хочется выбрать самое красивое и оригинальное имя для малыша, которое бы идеально отображало его лучшие качества.
Эксперты Nameberry опубликовали список детских имен на 2025 год.
Отмечается, что "настоящие детские имена" вернутся в моду, оставив в прошлом такие "возрастные" имена, как Эдит, Дороти, Артур и Чарльз.
Топ-30 имен на 2025 год:
- Альби;
- Астро;
- Блоссом;
- Циан;
- Эхо;
- Джио;
- Лилибет;
- Лотти;
- Лула;
- Нори;
- Роок;
- Скотти;
- Сьюд;
- Венсдей;
- Ксави;
- Аква;
- Беш;
- Куб;
- Долли;
- Джорджи;
- Кода;
- Лайвли;
- Луи;
- Мейвен;
- Пози;
- Сандро;
- Санни;
- Ту;
- Уит;
- Зели.
Кроме того, эксперты отметили влияние быстрой моды. Так, популярные именами для девочек 2025 - Элоиза, Мейв и Аурелия, а имена для мальчиков - Олин, а также популярные Сайлас, Август и Теодор.
Ранее УНИАН писал, что в моду вернулись детские имена в стиле 1920-х. По словам эксперта по именам Софи Кихм, имена следуют правилу 100 лет, то есть имена, которые вы считаете немодными сейчас, скорее всего, станут популярными в следующем столетии.
Также можно рассмотреть и другие варианты, если вы не знаете, писал, как назвать ребенка в 2025 году.