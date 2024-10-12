Некогда популярные имена снова входят в моду.

Имена, которые еще недавно считались устаревшими, теперь обретают новый блеск.

Эксперт по детским именам в комментарии Today говорит, что некоторые из самых модных имен в следующем году уже будут старомодными, например, Мейпл или Поппи.

"Подумайте о Голди, Берди, Элси и Нелли. Это звучание ретро, ​​но в уменьшительном стиле", - говорит Лора Ваттенберг, основательница Namerology.

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Библейские имена, начинающиеся с "Аз", также становятся все популярнее, например, Азария и Азраил. Также в моду входят имена, которые звучат "по-мальчишески", например, Скотти или Стиви.

Среди фаворитов на следующий год эксперт озвучила имена Лейлани и Келани.

Среди новых имен Отто и Космо - также сильные претенденты стать популярными в 2025 году.

"Десять или двадцать лет назад Отто и Космо звучали весело... но теперь, когда появилось так много Лео и Мило, они кажутся более реалистичными", - сказала Виттенберг, хотя и предупредила, что имя Космо" следует использовать с осторожностью.

Среди самых популярных имен для девочек - Бриди, Элси, Нелли, Стиви, Скотти, Поппи, Мерфи и Рипли, и это лишь некоторые из них. Для мальчиков - Малакай, Коа и Отто - три самых популярных имени, которые, по прогнозам Ваттенберг, скоро станут трендовыми.

Напомним, ранее УНИАН назвал имена, которыми нельзя называть детей в разных странах.

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