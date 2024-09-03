Существуют имена для мальчиков и девочек, которые не одобрят власти.

Каждый родитель хочет, чтобы у него ребенка была необыкновенная, самая лучшая судьба, а иногда и уникальное имя. В попытках побить рекорды по оригинальности мамы и папы бросаются из крайности в крайность - УНИАН расскажет, какое имя нельзя давать ребенку в зависимости от страны рождения.

Запрещенные имена в мире - список по странам

В некоторых государствах существуют запрещенные имена детей, и даже если родители очень сильно захотят назвать ребенка именно так, никто им не позволит этого сделать.

Клубника или Нутелла

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Известно, что на родине Ренуара еще самим Наполеоном Бонапартом были введены правила насчет имен, которые соблюдались до 1993 года. Сейчас в стране нет такого строго понятия - запрещенные имена детей контролируются органами, которые оформляют свидетельство о рождении. Если выбранное имя может повлечь за собой издевательства над ребенком, то суд Франции запретит его использовать. Например, такие имена для девочек как Клубника или Нутелла, а для мальчиков Мини Купер или Принц Уильям не подойдут.

Энрике (Enrique)

Что касается того, какие запрещенные имена для детей есть в Исландии, то в стране вообще интересная политика на этот счет. Существует список, в котором перечислены до 2000 вариантов имен для каждого пола ребенка. Из перечня можно выбрать подходящие, правда, это правило не касается иностранцев - работает только для исландцев. Если имени, которое хотят родители, нет в списке, его одобряет специальный комитет. Главное условие - имя не должно нарушать правила грамматики и орфографии, содержать буквы Q и W.

Эшли и Камммилла

В Дании так же, как и в Исландии, есть списки имен - только на этот перечень придется ориентироваться, чтобы назвать ребенка. Также существует закон - имя обязательно должно идентифицировать пол малыша и не нарушать правописания. Известно, что точно запрещенные имена в Дании - это Обезьяна, Плутон, Камммилла (с тремя "м"), Эшли (Ashleiy), Jacobp.

007

Малайзия - страна, которая по праву может взять первенство в этом соревновании, потому что запрещенные имена этого государства были выбраны из максимально логических соображений. Ребенка нельзя назвать цифрами, в честь овоща или фрукта, использовать название техники или вульгарное выражение. То есть, те, кто хочет, чтобы его сына звали Арбуз или дать дочери имя 007, обязаны обратиться в специальный комитет и подать заявление.

Иуда и Париж

Швейцария, как и Германия, не позволяет своим гражданам называть детей любыми понравившимися словами - для того чтобы ребенка зарегистрировали, необходимо получить одобрение от соответствующего органа. Среди швейцарских запретов насчет имен мы насчитали всего 5 - нельзя использовать имена и фамилии негативных персонажей из Библии, названия брендов, географические локации, смешные и нецензурные выражения, а также запрещено давать женские имена мальчикам и наоборот.

Иисус Христос и Джастис

Новая Зеландия также позаботилась о своих маленьких гражданах и приняла закон, согласно которому имя ребенка не может быть длиннее 100 знаков, быть похожим на звание или титул, напоминать Богов и героев Библии, а также причинять вред носителю. К примеру, имя Джастис (Justice) - это не только правосудие и справедливость, но и обращение к судьбе, а значит, похоже на титул и запрещено.

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