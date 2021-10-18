В соцсетях поставили Юлии Мендель "двойку по грамматике" и посоветовали "вернуться в школу".

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, являющаяся сейчас внештатным советником главы ОП, опозорилась из-за грубых ошибок в своем посте на странице в Facebook.

Рассуждая о сериале "Игра в кальмара", Мендель допустила сразу несколько ошибок в одном предложении.

"Удастся ли в "Игре в кальмара" сохранить человеческую душу? Или придется умалить свое развитие до уровня головоногомалюска?", - написала Мендель.

После критики советник главы ОП исправила одну из ошибок, написав слово "моллюск" правильно. Но даже после редактирования слово "головоногого" так и осталось с "обрезанным" окончанием.

В комментариях к этому посту пользователи соцсети высмеяли бывшего пресс-секретаря президента из-за допущенных ошибок. Комментаторы поставили ей "двойку по грамматике" и посоветовали "вернуться в школу".

Также были предположения, что Мендель, написав слово "малюска", думала о нынешнем министре юстиции Денисе Малюське.

Позже многие комментарии с критикой исчезли, а Мендель ограничила этот пост для комментирования.

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Мендель - скандалы, в которые попадала пресс-секретарь Зеленского

Мендель назначили на должность в июне 2019 года. Она победила в конкурсе, в котором участвовали около 4 тысяч человек.

В конце сентября 2019 года она попала в скандал, оттолкнув журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента. Сам президент вступился за нее.

В марте 2020 года Мендель опубликовала тизер к выходу журнала, на обложке которого должен был появиться Зеленский. На фото Мендель в платье стоит возле президента, держа руку у его плеча. Многим такое фото показалось слишком неформальным.

В июле 2020 года Мендель отреагировала на слухи, которые ходили по интернету, о якобы ее "беременности" от президента. Она призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

В апреле 2021 года Мендель заявила, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

Автор: Александр Топчий