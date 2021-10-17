Производство сериала стоило почти в 42 раза меньше - всего $21,4 миллиона.

По оценкам Netflix, ее новый сериал "Игра в кальмара" принес для компании почти 900 миллионов долларов.

"Игра в кальмара" отличается как своей популярностью, так и относительно низкой стоимостью, сообщает Bloomberg.

"Этот южнокорейский сериал принес $891,1 млн прибыли уже за первый месяц. Производство этого шоу стоило всего $21,4 млн, или примерно $2,4 млн за серию. Эти данные касаются только первого сезона и вытекают из документа, в котором подробно раскрываются показатели эффективности Netflix для шоу", - пишет Bloomberg.

Юрист, который представляет Netflix, заявил Bloomberg в письме, что было бы неуместным для этого издания раскрывать конфиденциальные данные, содержащиеся в документах. "Netflix не обсуждает эти показатели вне компании и предпринимает значительные меры, чтобы защитить их от разглашения", - сказал адвокат.

Как пишет Bloomberg, в течение первых 23 дней существования сериала "Игра в кальмара" около 132 миллионов людей уже посмотрели по меньшей мере две минуты сериала, что является рекордом для Netflix. Ранее он принадлежал сериалу "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

Сообщается, что 89% людей, которые начали смотреть "Игру в кальмара", посмотрели по крайней мере 75 минут (более одной серии), а 66% зрителей, или 87 миллионов людей, посмотрели сериал полностью. В целом, люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр "Игры в кальмара".

Bloomberg отмечает, что акции Netflix со дня выхода сериала 17 сентября выросли на 7%, теперь компания оценивается в $278,1 миллиарда.

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Игра в кальмара: что известно о сериале

Режиссером шоу выступил Хван Дон Хёк. Сериал рассказывает о жестоких детских играх на выживание. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, представ перед трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх. Чтобы выиграть приз в размере 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все побежденные погибают.

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Автор: Александр Топчий