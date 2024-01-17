У вас высокий IQ, если вы справитесь с этим.

Нестандартные головоломки и оптические иллюзии позволяют хорошо провести время и проверить свою способность замечать скрытые детали.

Обычно мы не можем быстро выделить на фотографиях какую-то замаскированную ошибку, особенно, если не знаем о ней. С фотоиллюзиями проще - мы уже знаем, что на фото что-то не так.

Сегодня предлагаем вам потренироваться на фото водоема, в котором плавает большое количество уток. Среди них спряталась одна очень необычная утка - вы должны отыскать ее менее чем за 7 секунд.

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Эта фотоиллюзия может показаться очень сложной, поскольку в описании к ней не указывается, что именно не так с уткой, вы должны понять это сами.

Если вы отыскали ее, то не нуждаетесь в подтверждении своей теории. Если же нет - то ниже увидите правильный ответ на эту загадку.

Где была странная утка?

Странной на этом фото является резиновая утка. Игрушечная птица желтого цвета "спряталась" между своими двумя живыми "сородичами".

Другие сложные задачки для вас:

Ранее мы публиковали красивое фото черепашки в лесу, на котором спрятана змея. Вам надо задействовать всю свою внимательность, чтобы отыскать ее за 10 секунд.

Также сеть "взорвала" сложная математическая задачка на логику - необходимо отыскать пропущенное число в трех уравнениях.

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