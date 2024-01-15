Интересная и уже не новая математическая загадка заставила людей сомневаться в своих аналитических способностях. Попробуйте проверить свои силы.

Ответ опубликовал аккаунт под названием Daily Quiz and Riddles в микроблоге X (ранее Twitter). В комментариях к уравнению мнения людей разделились, чаще всего в качестве правильного ответа отметили две цифры.

Так, задачка звучит так: "Если A + B = 76, а A - B = 38, тогда чему равен A ÷ B?". Для решения вам необходимо вспомнить все, чему вас учили на уроках алгебры.

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К каким выводам пришли комментаторы? Часть людей вычислила, что правильным является ответ "1", другая часть склонялась к "3". Ниже мы опубликуем алгоритм решении этой задачи.

Решение:

Это типичное одновременное уравнение, его необходимо разложить на составляющие:

A + B = 76 из чего следует, что A = 76-B;

Подставляем его во второе уравнение:

A-B = 38 из чего следует, что 76-B - B = 38;

=> 76 - 2B = 38;

=> 2B = 38;

=> B = 19;

Поскольку A = 76-B = > A = 76-19 = 57;

Итак, A / B = 57/19 = 3.

Другие сложные математические задачи:

Ранее УНИАН публиковал похожую загадку, которая "взорвала" сеть. Попробуйте найти связь между тремя уравнениями.

Также в сети публиковали сложную задачку, которую могут решить только люди с высоким IQ.

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