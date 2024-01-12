Для выполнения задачи нужно "включить" логику.

У вас может быть более острый ум, чем у 98% людей, - проверить это можно простым способом. Необходимо внимательно рассмотреть фотографию, на которой на фоне снега изображены собаки, и очень быстро понять, что же на снимке не так.

Уникальным умникам понадобится 8 секунд для того, чтобы понять, какой именно "прокол" есть на снимке. Посмотрите на фото очень внимательно, "включите" логику и попытайтесь понять, в чем же именно дело. Прежде чем вы включите обратный отсчет времени, мы дадим вам небольшой совет - будьте очень внимательны к деталям и мыслите рационально. Возможно, стоит представить себя детективом или физиком.

Количество времени, отведенное на выполнение задания, могло уже пройти, а вы, возможно, еще не имеете вариантов ответа. В таком случае стоит еще раз засечь время и после раздумий сформулировать ответ на задачу, которую вы считаете правильной.

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Сейчас мы объясним вам, что же на головоломке не так, а вы сравняете правильный ответ с тем, до которого дошли собственным умом.

Тень от собаки, изображенной на переднем плане, падает влево. В то же время тень пса на заднем плане изображена справа. Такого в природе быть не может - тени объектов, которые находятся рядом в одно и то же время суток, должны падать в одну сторону, конечно, если на это не вливают какие-то посторонние объекты, размещенные вверху.

Такая оптическая иллюзия для избранных уже была опубликована

На переднем плане изображения все сразу замечают слона, но только настоящий Шерлок разыщет спрятанного кабанчика за 10 секунд.

Не тратьте время на разглядывание слона и не отрывайтесь на то, чтобы следить за временем. Сконцентрируйте внимание на поисках и тогда вероятность успешного выполнения задания значительно возрастет.

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