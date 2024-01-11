Вам необходимо быть очень внимательными.

Живописные фотографии природы всегда интересно разглядывать, однако более интересными их может сделать небольшая тайна - скрытый предмет или живое существо.

Сегодня УНИАН предлагает вам проверить свою внимательность с помощью красивого фото. На изображении вы можете увидеть большую черепаху, спрятанную в панцирь. Вокруг нее сухая и зеленая трава, ветки и деревья.

Попробуйте установить таймер на 10 секунд и отыскать на фото змею, которая знает, как спрятаться от чужих взглядов.

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Сначала можно растеряться, поскольку на фото есть много маленьких деталей, к которым надо внимательно присматриваться, чтобы не пропустить змею. Попробуйте справиться с задачей до того, как истечет время.

Проверить свой ответ вы сможете чуть ниже - мы обозначим змейку на фото оранжевым кругом.

Где же пряталась змея?

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Ранее мы публиковали хитрую зимнюю головоломку, которая под силу немногим людям. Попробуйте найти на фото из леса зайчика всего за 9 секунд.

Другая очень сложная фотоиллюзия требует максимального сосредоточения - большую часть фотографии занимает слон, но вам надо быстро отыскать кабанчика.

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