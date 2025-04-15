Внимательно рассмотрите изображение.

Головоломки – это не только способ отвлечься от проблем обыденности. Регулярное решение таких задач способствует улучшению когнитивных способностей человека.

В частности, головоломки и оптические иллюзии способствуют улучшению памяти, внимательности к деталям и умению выделять основное среди второстепенного. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание, которое точно придется вам по душе.

Ниже вы увидите фото из леса недалеко от села Бронька в Закарпатской области. Оно было сделано в сентябре 2019 года. Среди деревьев мы спрятали белку, и вам нужно ее отыскать.

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На поиск рыжей у вас будет всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить. Внимательно рассмотрите изображение.

Время пошло!

Вам удалось найти белку? Сделать это было непросто, ведь осенью листья меняют окраску, и рыжей было бы легче спрятаться. Если вы заметили ее, у вас действительно очень острое зрение.

Ответ:

Больше интересных вещей от УНИАН

Для тех, кому по душе искать спрятанные предметы, предлагаем очень интересную оптическую иллюзию, решить которую надо за 7 секунд. Вы увидите поле красных тюльпанов, где мы спрятали ворону. Ее вам и нужно отыскать.

Или же вы можете проверить свои силы в задании, где необходимо найти ошибку в парке с сакурами за 5 секунд. Внимательно рассмотрите изображение.

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