Разнообразные оптические иллюзии и головоломки – отличная разминка для мозга.

Головоломки, в которых необходимо найди скрытые предметы – замечательный инструмент, позволяющий быстро оценить когнитивные способности человека. Сайт jagranjosh.com предлагает вам проверить свои способности и улучшить внимание к деталям, концентрацию, зрительное восприятие и работу мозга с новой головоломкой от Гергеля Дудаша.

На ярком изображении предлагается найти тыкву, спрятанную среди индюков. Внимательно посмотрите на картинку и оцените, как быстро вы сможете заметить тыкву на этом изображении. Задача станет еще более интересной, если вы дадите себе на поиск скрытого элемента всего 7 секунд.

Если с ответом на вопрос возникли сложности, не опускайте руки. Обратите особое внимание на правый нижний угол изображения.

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Если вы все еще с размышлениях, где именно спрятана тыква, решение вы найдете ниже.

Другие интересные головоломки на УНИАН

Разнообразные оптические иллюзии и головоломки – не только хороший тест на внимательность, но и отличная разминка для мозга. Попробуйте проверить свои способности, отыскав кусочек пиццы на оптической иллюзии от Readers Digest.

Также для желающих испытать свою внимательность будет интересной вирусная оптическая иллюзия, на которые необходимо найти все военные самолеты.

Не менее интересный челлендж - это изображение с лошадьми, среди которых надо найти "самозванца", которого разоблачит отсутствие хвоста.

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