Коллаж УНИАН / фото Reddit, ua.depositphotos.com

В сети ломают голову над новой оптической иллюзией по поиску реактивных самолетов. Ее опубликовал The Sun.

На фото ниже спрятаны девять самолетов, они мастерски сливаются с окружающим их фоном. Если вам удастся их отыскать, то можете быть уверены, что у вас зрение летчика истребителя.

Внимательно посмотрите на фотографию, уделите внимание всем деталям. Если хотите усложнить задачу, то можете поставить таймер на несколько секунд. 

Видео дня
фото Reddit

Самолеты на фотографии спрятали прямо у вас под носом, поэтому это задание не должно показаться слишком сложным.

Если вам не удалось отыскать все девять самолетов, то ниже мы опубликуем правильный ответ. Не расстраивайтесь, и испытайте себя в других оптических иллюзиях и головоломках.

Ответ:

фото Reddit

Другие оптические иллюзии и головоломки:

Ранее УНИАН публиковал картинку, на которой всего за 5 секунд нужно найти лошадь-самозванку, спрятанную среди других животных.

Также можете попробовать найти на фотографии леопарда, который спрятался в траве. 

Более сложной задачей может стать поиск яблок среди листьев на ярком рисунке. На поиск у вас будет всего лишь 11 секунд.

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