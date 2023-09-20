С этой задачей справятся не все.

В сети ломают голову над новой оптической иллюзией по поиску реактивных самолетов. Ее опубликовал The Sun.

На фото ниже спрятаны девять самолетов, они мастерски сливаются с окружающим их фоном. Если вам удастся их отыскать, то можете быть уверены, что у вас зрение летчика истребителя.

Внимательно посмотрите на фотографию, уделите внимание всем деталям. Если хотите усложнить задачу, то можете поставить таймер на несколько секунд.

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Самолеты на фотографии спрятали прямо у вас под носом, поэтому это задание не должно показаться слишком сложным.

Если вам не удалось отыскать все девять самолетов, то ниже мы опубликуем правильный ответ. Не расстраивайтесь, и испытайте себя в других оптических иллюзиях и головоломках.

Ответ:

Другие оптические иллюзии и головоломки:

Ранее УНИАН публиковал картинку, на которой всего за 5 секунд нужно найти лошадь-самозванку, спрятанную среди других животных.

Также можете попробовать найти на фотографии леопарда, который спрятался в траве.

Более сложной задачей может стать поиск яблок среди листьев на ярком рисунке. На поиск у вас будет всего лишь 11 секунд.

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