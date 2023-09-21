Внимательно рассмотрите изображение и не забывайте об ограничении во времени.

Разнообразные оптические иллюзии и головоломки – не только замечательный тест на внимательность, но и отличная разминка для мозга. Предлагаем одну из таких иллюзий, которую, по мнению пользователей сети, могут разгадать лишь люди с идеальным зрением.

Итак, перед вами картинка, на которой изображена разнообразная еда – от яичницы до бекона и фркутов.

Ваша задача – отыскать среди этих продуктов кусочек пиццы. Заметим, что на это у вас есть всего 11 секунд.

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Ну что, справились? Если нет, мы вам в этом поможем. На этой картинке пицца "спряталась" в нижней части изображения.

Другие оптические иллюзии на УНИАН

В последнее время в сети очень популярна одна оптическая иллюзия. Необходимо найти все военные самолеты. Предупреждаем, что справятся с этой сверхсложной задачей не все.

Если вы разобрались с этой иллюзией быстро, предлагаем вам еще одну. На этот раз необходимо уложиться в 5 секунд и найти на картинке лишнее.

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