С ней справятся только самые внимательные.

Проверьте свое зрение всего за 5 секунд с помощью новой интересной головоломки, опубликованной порталом Jagranjosh.

Перед вами картинка, на которой можно увидеть множество лошадей. Среди одинаковых спряталось животное, отличающееся от них. У лошади, которую вам нужно найти, нет хвоста. На поиск "самозванки" у вас есть всего лишь 5 секунд.

Установите таймер, затем внимательно посмотрите на картинку и отыщите животное.

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Как известно, головоломки и оптические иллюзии улучшают когнитивные способности и тренируют мозг.

Если вам не удалось найти лошадь, то ниже вы сможете увидеть правильный ответ. Не расстраивайтесь и испытайте свои силы в решении других иллюзий.

Решение:

Лошадь без хвоста спряталась в нижней части картинки, в третьем столбце и восьмом ряду.

Больше интересных головоломок:

Ранее УНИАН публиковал достаточно сложную оптическую иллюзию, на которой нужно найти маленького ежика. На поиск зверька у вас будет всего 15 секунд.

Также можете попробовать решить "мультяшную" головоломку с утятами. Только внимательный человек может найти среди них цыпленка за 8 секунд.

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